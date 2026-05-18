На Прикарпатті судитимуть керівників ТЦК за катування на ВЛК: отримають покарання, — ДБР (фото)

У Державному бюро розслідування скерували до суду справі керівника одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК) Івано-Франківської області. Фігурант разом з підлеглими бив військовозобов'язаних, які проходили військово-медичну комісію. Про інциденти стало відомо завдяки інформації з мережі та звернення народного депутата. Які деталі з'ясувались у ході розслідування на Прикарпатті?

Ідеться про справу чотирьох військовослужбовців ТЦК, причетних до побиття людей під час мобілізації, ідеться у повідомленні пресслужби відомства. Фігурантів четверо — керівник військкомату та троє підлеглих. Правоохоронці завершили досудове розслідування та відправили до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу. У статті ідеться про катування, вчинене представником держави: можливе покарання — до 12 років тюрми.

Відомство пояснило, що про проблеми в одному з районних ТЦК дізнались з медіа, а після того до них почали звертатись інші громадяни, які, ймовірно, постраждали від дій фігурантів: імена та район не вказані. У справі зафіксували два епізоди. У першому епізоді військкоми відреагували на спротив військовозобов'язаного проходити флюорографію. Чоловіка вивели в коридор: один військових тримав, інший бив в живіт кулаком, в якому затиснув металевий жетон. Удари завдали у районі печінки: людину примусили пройти огляд, а потім продовжили бити у будівлі військкомату. Після цього у постраждалого виявили перелом ребра та інші травми, з'ясували у ДБР. Другий епізод також пов'язаний з лікарнею. Чоловіка били перед кабінетом рентгенолога: троє тримали, а один — бив. Згодом до побиття долучились й ті, хто тримав, і також застосували сльозогінний газ. Після побиття лікарям довелось видалити людині постраждалий орган.

ДБР опублікувало серію фото з моменту затримання фігурантів справи про порушення ТЦК. Обличчя фігурантів — заблюрені. На фото — приміщення лікарні та зібрані докази.

Порушення ТЦК — збір доказів ДБР про побиття у лікарні Фото: ДБР

Порушення ТЦК — результати обшуку Фото: ДБР

Порушення ТЦК — деталі

Зазначимо, у травні представники терцентрів комплектування пояснили, чи мають вони законне право використовувати електрошокери. Т.в.о. заступника начальника Київського міського заявив, що під час заходів оповіщення формально їх використовувати не можна. З іншого боку, як приватні особи, військкомами мають право на цей засіб захисту.

Тим часом народний депутат "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що військкоми начебто "довели до смерті" багатодітного батька. При цьому журналісти не відшукали додаткової офіційної інформації правоохоронців про цей інцидент.

Нагадуємо, 23 квітня медіа розповіли про реформу системи мобілізації й про те, що пропонують закрити ТЦК і замість них відкрити інші установи.