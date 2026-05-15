"Куди ще бити на сполох": нардеп заявив, що у ТЦК нібито вбили багатодітного батька (відео)

Серед нових заяв про роботу ТЦК опинилася історія про загибель батька п’ятьох дітей, якого, за словами народного депутата Юрія Камельчука, могли нібито довести до смерті на території одного з центрів комплектування. Він стверджує, що обставини цього випадку досі не отримали належного розслідування.

Як розповів народний депутат партії "Слуга народу" Юрій Камельчук у відео на YouTube-каналі "Суперпозиція", робота ТЦК та СП, на його думку, потребує суттєвого посилення контролю та реальних змін, які б зменшили кількість конфліктних ситуацій і підвищили прозорість усіх процесів.

За словами депутата, він знає про випадки, які викликають питання щодо дій представників ТЦК. Серед них він згадав історію про смерть батька п’ятьох дітей на території одного з центрів комплектування. Він стверджує, що обставини цієї події залишаються нез’ясованими і потребують окремого розслідування.

Водночас варто зауважити, що жодних офіційних доказів або результатів слідства він не навів. Ба більше, інформації від ТЦК, правоохоронних органів, або ж авторитетних медіа, що підтверджуює його слова, немає.

"Ніхто не перевірив, скільки в нього дітей, ніхто не перевірив стан його здоров’я. Його поставили біля стіни, щоб на камеру було видно, ніби він просто впав сам. Але це неможливо, адже він був здоровим чоловіком. Було відкрито кримінальне провадження, але, як мені кажуть, фактично його немає. Я звертався — і знову ж таки, жодного кримінального провадження немає. Я вже не знаю, куди ще бити на сполох", — пояснив нрдеп.

Окремо він зазначив, що, за його словами, існують й інші подібні ситуації під час взаємодії громадян із представниками ТЦК, зокрема під час супроводу або перевезення мобілізованих осіб. Частину таких випадків, як він стверджує, не вдається повністю перевірити або вони не отримують публічного розголосу через страх людей говорити відкрито.

"Хтось десь там збунтувався. Під час супроводу, за його словами, в автобусі нібито загинули хлопці. При цьому, як він стверджує, про це ніхто публічно не повідомив, оскільки люди бояться наслідків — або відправки "на нуль", або можливих ризиків у військових частинах. Жодних офіційних заяв, за його словами, не було. Інформація надходила переважно анонімно, а відкрито говорити про це інші не наважуються", — зауважив "Слуга народу".

Крім того, у відео він заявив, що частина працівників ТЦК має бойовий досвід і діє в межах служби, однак інша частина, за його оцінкою, може мати інші мотивації.

"Я вже мовчу про те, що, на мою думку, у багатьох представників ТЦК та СП немає розуміння ні Декларації прав людини, ні статей Конституції. Питання того, хто має право зупиняти чи перевіряти, для них, здається, не має особливого значення. У них зовсім інші завдання. Серед них є ті, хто служив, і в таких випадках у них інколи спрацьовує логіка: якщо я пройшов службу, то й ти маєш іти. Я розумію природу такого мислення. Але є й інші — ті, хто, на мою думку, робить це виключно заради заробітку", — зауважив він.

Також нардеп наголосив, що система ТЦК та СП потребує глибокого реформування. Він нагадав, що про необхідність змін неодноразово говорили представники різних рівнів влади, однак, за його словами, реформа досі не доведена до кінця.

Серед можливих кроків він назвав запровадження цілодобового відеоспостереження у всіх підрозділах, де працюють представники ТЦК та інших силових структур, із обов’язковим збереженням записів у захищених системах. Він припускає, що такі зміни можуть мінімізувати ризики приховування можливих порушень і зробити систему більш прозорою.

Також депутат підняв питання фінансового забезпечення військовослужбовців і працівників ТЦК. Зокрема, на його переконання, недостатній рівень оплати може впливати на їхню мотивацію та якість роботи.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15236, який передбачає реформу територіальних центрів комплектування та переведення мобілізаційних процедур у цифровий формат. Документ пропонує обов’язкову відеофіксацію всіх взаємодій із працівниками ТЦК та електронне вручення повісток.

Також Фокус писав, що, за словами народного депутата від партії "Слуга народу" Георгія Мазурашу, у Чернівцях представники ТЦК примусового затримували чоловіків на будівельних майданчиках. Зокрема, деяких працівників їм доводилося "знімати з висоти".