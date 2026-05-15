"Куда еще бить тревогу": нардеп заявил, что в ТЦК якобы убили многодетного отца (видео)

Среди новых заявлений о работе ТЦК оказалась история о гибели отца пятерых детей, которого, по словам народного депутата Юрия Камельчука, могли якобы довести до смерти на территории одного из центров комплектования. Он утверждает, что обстоятельства этого случая до сих пор не получили должного расследования.

Как рассказал народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук в видео на YouTube-канале "Суперпозиция", работа ТЦК и СП, по его мнению, требует существенного усиления контроля и реальных изменений, которые бы уменьшили количество конфликтных ситуаций и повысили прозрачность всех процессов.

По словам депутата, он знает о случаях, которые вызывают вопросы относительно действий представителей ТЦК. Среди них он упомянул историю о смерти отца пятерых детей на территории одного из центров комплектования. Он утверждает, что обстоятельства этого события остаются невыясненными и требуют отдельного расследования.

В то же время стоит заметить, что никаких официальных доказательств или результатов следствия он не привел. Более того, информации от ТЦК, правоохранительных органов, или же авторитетных медиа, подтверждающей его слова, нет.

"Никто не проверил, сколько у него детей, никто не проверил состояние его здоровья. Его поставили у стены, чтобы на камеру было видно, будто он просто упал сам. Но это невозможно, ведь он был здоровым мужчиной. Было открыто уголовное производство, но, как мне говорят, фактически его нет. Я обращался — и опять же, ни одного уголовного производства нет. Я уже не знаю, куда еще бить тревогу", — пояснил нрдеп.

Отдельно он отметил, что, по его словам, существуют и другие подобные ситуации при взаимодействии граждан с представителями ТЦК, в частности при сопровождении или перевозке мобилизованных лиц. Часть таких случаев, как он утверждает, не удается полностью проверить или они не получают публичной огласки из-за страха людей говорить открыто.

"Кто-то где-то там взбунтовался. Во время сопровождения, по его словам, в автобусе якобы погибли ребята. При этом, как он утверждает, об этом никто публично не сообщил, поскольку люди боятся последствий — либо отправки "на ноль", либо возможных рисков в воинских частях. Никаких официальных заявлений, по его словам, не было. Информация поступала преимущественно анонимно, а открыто говорить об этом другие не решаются", — отметил "Слуга народа".

Кроме того, в видео он заявил, что часть работников ТЦК имеет боевой опыт и действует в рамках службы, однако другая часть, по его оценке, может иметь другие мотивации.

"Я уже молчу о том, что, по моему мнению, у многих представителей ТЦК и СП нет понимания ни Декларации прав человека, ни статей Конституции. Вопрос того, кто имеет право останавливать или проверять, для них, кажется, не имеет особого значения. У них совсем другие задачи. Среди них есть те, кто служил, и в таких случаях у них иногда срабатывает логика: если я прошел службу, то и ты должен идти. Я понимаю природу такого мышления. Но есть и другие — те, кто, по моему мнению, делает это исключительно ради заработка", — отметил он.

Также нардеп отметил, что система ТЦК и СП требует глубокого реформирования. Он напомнил, что о необходимости изменений неоднократно говорили представители разных уровней власти, однако, по его словам, реформа до сих пор не доведена до конца.

Среди возможных шагов он назвал введение круглосуточного видеонаблюдения во всех подразделениях, где работают представители ТЦК и других силовых структур, с обязательным сохранением записей в защищенных системах. Он предполагает, что такие изменения могут минимизировать риски сокрытия возможных нарушений и сделать систему более прозрачной.

Также депутат поднял вопрос финансового обеспечения военнослужащих и работников ТЦК. В частности, по его убеждению, недостаточный уровень оплаты может влиять на их мотивацию и качество работы.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15236, который предусматривает реформу территориальных центров комплектования и перевод мобилизационных процедур в цифровой формат. Документ предлагает обязательную видеофиксацию всех взаимодействий с работниками ТЦК и электронное вручение повесток.

Также Фокус писал, что, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" Георгия Мазурашу, в Черновцах представители ТЦК принудительного задерживали мужчин на строительных площадках. В частности, некоторых работников им приходилось "снимать с высоты".