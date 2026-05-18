На Прикарпатье будут судить руководителей ТЦК за пытки на ВВК: получат наказание, — ГБР (фото)

В Государственном бюро расследования направили в суд дело руководителя одного из территориальных центров комплектования (ТЦК) Ивано-Франковской области. Фигурант вместе с подчиненными избивал военнообязанных, которые проходили военно-медицинскую комиссию. Об инцидентах стало известно благодаря информации из сети и обращению народного депутата. Какие детали выяснились в ходе расследования на Прикарпатье?

Речь идет о деле четырех военнослужащих ТЦК, причастных к избиению людей во время мобилизации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Фигурантов четверо — руководитель военкомата и трое подчиненных. Правоохранители завершили досудебное расследование и отправили в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса. В статье говорится о пытках, совершенных представителем государства: возможное наказание — до 12 лет тюрьмы.

Ведомство объяснило, что о проблемах в одном из районных ТЦК узнали из медиа, а после того к ним начали обращаться другие граждане, которые, вероятно, пострадали от действий фигурантов: имена и район не указаны. В деле зафиксировали два эпизода. В первом эпизоде военкомы отреагировали на сопротивление военнообязанного проходить флюорографию. Мужчину вывели в коридор: один военных держал, другой бил в живот кулаком, в котором зажал металлический жетон. Удары нанесли в районе печени: человека заставили пройти осмотр, а затем продолжили бить в здании военкомата. После этого у пострадавшего обнаружили перелом ребра и другие травмы, выяснили в ГБР. Второй эпизод также связан с больницей. Мужчину били перед кабинетом рентгенолога: трое держали, а один — бил. Позже к избиению присоединились и те, кто держал, и также применили слезоточивый газ. После избиения врачам пришлось удалить человеку пострадавший орган.

ГБР опубликовало серию фото с момента задержания фигурантов дела о нарушении ТЦК. Лица фигурантов — заблюренные. На фото — помещение больницы и собранные доказательства.

Нарушение ТЦК — результаты обыска

Нарушение ТЦК — результаты обыска

Отметим, в мае представители терцентров комплектования объяснили, имеют ли они законное право использовать электрошокеры. И.о. заместителя начальника Киевского городского заявил, что во время мероприятий оповещения формально их использовать нельзя. С другой стороны, как частные лица, военкомы имеют право на это средство защиты.

Между тем народный депутат "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что военкомы якобы "довели до смерти" многодетного отца. При этом журналисты не нашли дополнительной официальной информации правоохранителей об этом инциденте.

Напоминаем, 23 апреля медиа рассказали о реформе системы мобилизации и о том, что предлагают закрыть ТЦК и вместо них открыть другие учреждения.