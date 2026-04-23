Справа про вимагання $30 тисяч: в Одесі суд обрав запобіжні заходи військовим ТЦК та поліцейському

23 квітня у Хаджибейському суді Одеси обрали запобіжні заходи поліцейському та чотирьом працівникам Пересипського районного ТЦК СП. Їх підозрюють у справі щодо насильства над чоловіком і вимагання у нього 30 тисяч доларів, попри те, що він мав у наявності документи про відстрочку.

Відтак на суді прийнято рішення взяти усіх п'ятьох фігурантів справи під варту на 60 діб без права внести грошову заставу. Якщо їх провину доведуть, чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє "Суспільне".

У повідомленні йдеться, що усім підозрюваним інкримінують дві статті Кримінального кодексу. Зокрема, ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжуючих обставин та ч. 4 ст. 187 — розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

Що відомо про військовослужбовців ТЦК, поліцейського та потерпілого?

Як пише одеське видання "Думская", жоден із п’яти затриманих, які фігурують у цій справі, не має реального бойового досвіду.

За інформацією прокуратури, сам потерпілий був госпіталізований до лікарні. Він — доброволець, учасник бойових дій, який раніше отримав поранення на фронті.

32-річний Максим Г., водій буса, до якого силою затягли потерпілого. Не вважає себе винним, на суді він наполягав що лише сумлінно виконував обов’язки в групі оповіщення. Але суд не взяв до уваги аргументи адвоката про те, що на його утриманні знаходяться батьки з інвалідністю.

"Коли підійшли до буса з обшуками, я такий — Ого. Я стільки грошей не бачив у житті", — розповів підозрюваний.

Четвертим підозрюваним є майор поліції Пересипського райвідділу, якого також затримали разом із працівниками ТЦК. Слідчі повідомляють, що саме він наносив тілесні ушкодження потерпілому чоловіку.

На суді він також свою провину заперечував, стверджуючи, що на потерпілого "лише накричав". Але аргументи його захисту також не переконали суд.

40-річний одесит Володимир С. був останнім на суді. Його захист клопотав про закрите засідання, аргументуючи, що присутність ЗМІ шкодить родині обвинуваченого, але суд клопотання ці відхилив. Також він клопотав через адвоката на домашньому арешті через стан здоров’я, бо у нього зламана рука.

Видання "Суспільне" повідомляє, що першим, кому обрали запобіжний захід, став 28-річний військовослужбовець ТЦК Олексій.

Він заявив, що їм сказали поїхати й забрати людину, яка перебувала в розшуку. Також він розповів, що їхня група оповіщення грошей не брала й нікого не била.

"Я два роки служив на третій лінії оборони. Я такого точно не робив. Моя група такого не робила. Ми жодного разу не брали грошей і не били людей. Мене так само забрали в армію. Я служив, як і всі", — сказав Олексій.

Другий підозрюваний військовослужбовець ТЦК, на ім'я В'ячеслав. Він 2000 року народження. Чоловік також не згоден зі звинуваченням. За його словами, він не заштовхував потерпілого до автомобіля й не знав про гроші.

Затримання військових ТЦК і поліцейського в Одесі: що відомо

21 квітня в Одесі співробітники СБУ затримали військових ТЦК. За даними слідства, до схеми були причетні представники Пересипського ТЦК. Під час затримання фігуранти намагалися втекти.

Також в Одеському ТЦК підтвердили факт затримання своїх військовослужбовців і заявили про співпрацю зі слідством. А СБУ заявила про викриття схеми вимагання грошей за участі військових ТЦК в Одесі. За даними слідства, фігуранти силоміць затримували чоловіків і вимагали кошти за уникнення мобілізації. Правоохоронці встановили, що до оборудки могли бути причетні кілька військовослужбовців та інші особи.

Після затримання військових в Одесі було відсторонено двох керівників ТЦК. Йдеться про очільників обласного та Пересипського районного центрів комплектування. У структурах заявили про початок службового розслідування та перевірку всіх обставин.

