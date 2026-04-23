Дело о вымогательстве $30 тысяч: в Одессе суд избрал меры пресечения военным ТЦК и полицейскому

23 апреля в Хаджибейском суде Одессы избрали меры пресечения полицейскому и четырем работникам Пересыпского районного ТЦК СП. Их подозревают по делу о насилии над мужчиной и вымогательстве у него 30 тысяч долларов, несмотря на то, что он имел в наличии документы об отсрочке.

Поэтому на суде принято решение взять всех пятерых фигурантов дела под стражу на 60 суток без права внести денежный залог. Если их вину докажут, мужчинам грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает "Суспільне".

В сообщении говорится, что всем подозреваемым инкриминируют две статьи Уголовного кодекса. В частности, ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах и ч. 4 ст. 187 — разбой, совершенный группой лиц с применением насилия.

Слушания по делу в отношении военных ТЦК в Одессе.

Что известно о военнослужащих ТЦК, полицейском и потерпевшем?

Как пишет одесское издание "Думская", ни один из пяти задержанных, которые фигурируют в этом деле, не имеет реального боевого опыта.

По информации прокуратуры, сам пострадавший был госпитализирован в больницу. Он — доброволец, участник боевых действий, который ранее получил ранения на фронте.

32-летний Максим Г., водитель буса, к которому силой затянули потерпевшего. Не считает себя виновным, на суде он настаивал что лишь добросовестно выполнял обязанности в группе оповещения. Но суд не принял во внимание аргументы адвоката о том, что на его иждивении находятся родители с инвалидностью.

"Когда подошли к бусу с обысками, я такой — Ого. Я столько денег не видел в жизни", — рассказал подозреваемый.

Четвертым подозреваемым является майор полиции Пересипского райотдела, которого также задержали вместе с работниками ТЦК. Следователи сообщают, что именно он наносил телесные повреждения потерпевшему мужчине.

На суде он также свою вину отрицал, утверждая, что на потерпевшего "только накричал". Но аргументы его защиты также не убедили суд.

40-летний одессит Владимир С. был последним на суде. Его защита ходатайствовала о закрытом заседании, аргументируя, что присутствие СМИ вредит семье обвиняемого, но суд ходатайства эти отклонил. Также он ходатайствовал через адвоката на домашнем аресте по состоянию здоровья, потому что у него сломана рука.

Издание "Суспільне" сообщает, что первым, кому избрали меру пресечения, стал 28-летний военнослужащий ТЦК Алексей.

Он заявил, что им сказали поехать и забрать человека, который находился в розыске. Также он рассказал, что их группа оповещения денег не брала и никого не била.

"Я два года служил на третьей линии обороны. Я такого точно не делал. Моя группа такого не делала. Мы ни разу не брали денег и не били людей. Меня так же забрали в армию. Я служил, как и все", — сказал Алексей.

Второй подозреваемый военнослужащий ТЦК, по имени Вячеслав. Он 2000 года рождения. Мужчина также не согласен с обвинением. По его словам, он не заталкивал потерпевшего в автомобиль и не знал о деньгах.

Задержание военных ТЦК и полицейского в Одессе: что известно

21 апреля в Одессе сотрудники СБУ задержали военных ТЦК. По данным следствия, к схеме были причастны представители Пересыпского ТЦК. Во время задержания фигуранты пытались скрыться.

Также в Одесском ТЦК подтвердили факт задержания своих военнослужащих и заявили о сотрудничестве со следствием. А СБУ заявила о разоблачении схемы вымогательства денег с участием военных ТЦК в Одессе. По данным следствия, фигуранты силой задерживали мужчин и требовали деньги за избежание мобилизации. Правоохранители установили, что к сделке могли быть причастны несколько военнослужащих и другие лица.

После задержания военных в Одессе были отстранены два руководителя ТЦК. Речь идет о руководителях областного и Пересыпского районного центров комплектования. В структурах заявили о начале служебного расследования и проверке всех обстоятельств.

