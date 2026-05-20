Многодетная семья: у звездных аистов Одарки и Грицика появился третий птенец (видео)

В гнезде известных на всю страну аистов Одарки и Грицика, которые живут в Национальном природном парке "Пирятинский", вылупился третий птенец.

Теперь семью можно называть многодетной, отметила исследовательница птиц Ирина Саражинская.

"У каждого из нас есть мечты. Они разные, но всех украинцев объединяет одна самая желанная мечта. Пусть она непременно осуществится", — написала Саражинская.

Третий аистенок появился на свет 19 мая в 12:10. Птенца назвали Мрия, а имя ему выбрал зритель трансляции Фрэнк из Германии, который задонатил более 13 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Отметим, что первый птенец появился на свет в присутствии Грицика, а другие — когда возле кладки находилась уже Одарка. Они появились на свет 18 мая с небольшим перерывом — в 16:44 и 18:42. Им уже также выбрали имена: Лелевич и Махаон.

В этом году, как и в предыдущие годы, Одарка отложила пять яиц.

