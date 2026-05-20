Багатодітна родина: у зіркових лелек Одарки та Грицика з'явилось третє пташеня (відео)

У гнізді відомих на всю країну лелек Одарки та Грицика, які мешкають у Національному природному парку "Пирятинський", вилупилося третє пташеня.

Тепер родину можна називати багатодітною, зазначила дослідниця птахів Ірина Саражинська.

"У кожного з нас є мрії. Вони різні, та всіх українців об'єднує одна найбажаніша МРІЯ. Хай вона неодмінно здійсниться", — написала Саражинська.

Третє лелеченя з'явилося на світ 19 травня о 12:10. Пташенятко назвали Мрія, а ім'я йому обрав глядач трансляції Френк з Німеччини, який задонатив понад 13 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Зазначимо, що перше пташеня з’явилося на світ у присутності Грицика, а інші – коли біля кладки перебувала вже Одарка. Вони з'явилися на світ 18 травня з невеликою перервою — о 16:44 та 18:42. Їм уже також обрали імена: Лельович і Махаон.

Цього року, як і в попередні роки, Одарка відклала п'ять яєць.

