С сегодняшнего дня все женщины без ограничений могут пересекать границу Украины, — ГПСУ

В Украине официально вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы. Они отменяют ограничения для женщин, работающих в государственных органах, местном самоуправлении, судах и на государственных предприятиях.

Отныне женщины могут выезжать за границу независимо от занимаемой должности, а новые нормы уже применяют в пунктах пропуска, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины со ссылкой на изменения в правительственное постановление №57.

Речь идет об изменениях в пункт 2-14 этих правил.

В ГПСУ заявили, что в Украине начали действовать изменения в Правила пересечения государственной границы, которые отменяют ограничения для женщин-госслужащих. Как ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, правительство приняло решение убрать ограничения на выезд за границу для всех женщин без исключения.

"В частности, Правительством Постановлением от 15 мая 2026 года № 623, сняты ограничения с лиц из числа женщин относительно пересечения государственной границы на основании соответствующих решений о служебных командировках", — отметила ГПСУ.

В ГПСУ также отметили, что пограничники уже применяют новые правила во время контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

