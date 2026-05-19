Блогерша поделилась лайфхаком, как быстро пересечь польскую границу: украинцы спорят

Путешественникам, которые направляются в польский Перемышль поездом, советуют покупать билеты в первые вагоны, чтобы существенно сэкономить время на границе. Такая хитрость позволит пройти контроль среди первых и не опоздать на следующие рейсы.

Об этом лайфхаке рассказала известная тревел-блогерша Маша Себова в эфире YouTube-подкаста Алексея Макаревича.

По ее словам, секрет быстрого прохождения контроля кроется в особенностях работы польских таможенников. Они проводят проверку строго по очереди, начиная с первого и заканчивая девятым вагоном. Из-за этого пассажиры в конце поезда вынуждены ждать дольше всего, а само ожидание в девятом вагоне может растянуться до трех часов.

Ситуация часто осложняется тем, что люди, которые спешат на пересадки, устраивают настоящий хаос. Примерно за час до прибытия на границу они начинают бежать со всеми своими сумками и чемоданами через весь поезд в направлении первых вагонов. Поэтому для спокойного путешествия пассажирам настоятельно рекомендуют выбирать места ближе к голове поезда еще на этапе покупки билетов.

Реакции людей

"Не правда. Ехала в пятом вагоне, а выпускать начали с тринадцатого. А брали билет как раз с расчетом, что первые вагоны и выпускают первыми";

"Так и есть, главное, чтобы те вагоны не оказались в хвосте поезда";

"Сказочки все, система продает так билеты, что радуешься от того, что хоть что-то ухватил. Выбора нет. Мы просились в очереди на таможню";

"Не знаю, ехала осенью, открыли сразу все вагоны, те кто бежал в первый из последних — были в шоке".

