Блогерка поділилась лайфхаком, як швидко перетнути польський кордон: українці сперечаються

Подорожнім, які прямують до польського Перемишля потягом, радять купувати квитки у перші вагони, щоб суттєво зекономити час на кордоні. Така хитрість дозволить пройти контроль серед перших і не запізнитися на наступні рейси.

Про цей лайфхак розповіла відома тревел-блогерка Маша Себова в ефірі YouTube-підкасту Олексія Макаревича.

За її словами, секрет швидкого проходження контролю криється в особливостях роботи польських митників. Вони проводять перевірку суворо по черзі, починаючи з першого і закінчуючи дев'ятим вагоном. Через це пасажири в кінці потяга змушені чекати найдовше, а саме очікування в дев'ятому вагоні може розтягнутися до трьох годин.

Ситуація часто ускладнюється тим, що люди, які поспішають на пересадки, влаштовують справжній хаос. Приблизно за годину до прибуття на кордон вони починають бігти з усіма своїми сумками та валізами через увесь потяг у напрямку перших вагонів. Тому для спокійної подорожі пасажирам наполегливо рекомендують обирати місця ближче до голови потяга ще на етапі купівлі квитків.

Реакції людей

"Не правда. Їхала в пʼятому вагоні, а випускати почали з тринадцятого. А брали квиток якраз з розрахунком, що перші вагони і випускають першими";

"Так і є, головне, щоб ті вагони не опинились в хвості потяга";

"Казочки все, система продає так квитки, що радієш від того, що хоч щось вхопив. Вибору нема. Ми просились у черзі на таможню";

"Не знаю, їхала восени, відкрили відразу всі вагони, ті хто біг в перший з останніх — були в шоці".

