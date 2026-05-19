"11-е классы полупустые, потому что ребята уезжают за границу": почему возник дефицит студентов, — Высоцкий

Доцент Киевского национального университета им. Шевченко Михаил Высоцкий озвучил причину, почему выпускные классы в украинских школах стоят полупустые и почему мало студентов-технарей. Причина — выезд молодежи, но не из-за качества образования за рубежом, а из-за тревоги родителей в условиях войны. Какие последствия оттока за границу для технических специальностей и как это влияет на производство оружия?

Украинскую молодежь действительно вывозят за границу, и там она учится в университетах Праги и Варшавы, сказал Высоцкий в интервью ТСН. Гость студии ответил на вопрос ведущей, которая интересовалась, изменился ли уровень знаний студентов из-за эпидемии "ковида" и потом из-за войны. Преподаватель КНУ сначала объяснил, что уровень действительно упал, поскольку в условиях карантина дети не имели возможности нормально пройти школьную программу. Аналогичная ситуация — из-за войны. Чтобы справиться с этим, университеты пытаются доучить поступающих, но это трудно, потому что их "никто не научил учиться". Далее перешел к вопросу нехватки студентов на технических специальностях, которая имеет целый комплекс причин.

Ученый пояснил, что есть недобор на инженерные специальности, важные для создания оружия во время войны. По словам спикера, на этих направлениях мало студентов, поскольку мало юношей, которых родители вывозят за границу сразу после 11 класса. На видео прозвучало, что их везут "целыми классами". Когда говорили в целом о молодежи, что основная причина отъезда — это желание родителей, чтобы дети были в безопасности, а не потому, что "там лучше обучение". В то же время, для юношей причина другая, и именно она влияет на набор.

"Если мы говорим о ребятах, то, видимо, опять же [война] определенным образом влияет, потому что многие матери хотят, чтобы их ребята уехали сейчас, потому что имеют определенные опасения, что потом они не смогут уехать", — слышно на видео.

Гость из КНУ также отметил, что в обществе есть понимание, что "инженерия всем нужна". При этом, по его мнению, государство ничего не делает, чтобы люди оставались в стране и чтобы популяризировать физико-технические специальности.

Отметим, осенью 2025 года в Украине внесли изменения в законодательство, которым разрешили выезд за границу юношам в возрасте от 18 до 22 лет. Между тем в мае народный депутат Руслан Горбенко заявил, что правила могут изменить: заставят юношей проходить БОВП. При этом политик пояснил, что пока выезд не ограничивают, но все может измениться, если РФ объявит всеобщую мобилизацию.

Напоминаем, 19 мая ГПСУ опубликовала статистику случаев нелегального пересечения границы военнообязанными мужчинами.