Ежедневно задерживают нарушителей: в ГПСУ обнародовали статистику побегов за границу с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 68 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу.

Около 4 тысяч случаев зафиксировали в пунктах пропуска, но большинство попыток побега происходит на так называемом "зеленом" участке границы. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире День.LIVE

"Ежедневно задерживаем нарушителей, и это, к сожалению, это обидно, что большое количество граждан Украины, в частности, мужчин, несмотря на то, что они могут принести пользу государству на разных направлениях, присоединившись к Силам обороны или помогая устойчивости Украины", — рассказал он.

По его словам, больше всего нарушений фиксируют на границе с Румынией. Там задержали около 30 тысяч человек.

"В общем, если говорить о всем времени полномасштабного вторжения, то нашими пограничными нарядами, или оперативными группами было задержано чуть больше 68 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Около 4 тысяч из них — это в пунктах пропуска, остальные — это за пределами пунктов пропуска, то есть на зеленом участке границы, и здесь больше всего попыток фактически происходит на участке границы с Румынией. Около 30 тысяч человек было задержано из общего количества. Более 70 человек, идя на такие необдуманные шаги, рисковые шаги, потеряли жизнь", — рассказал он.

Андрей Демченко также рассказал, что люди часто пользуются услугами так называемых "проводников", которые обещают помочь с незаконным пересечением границы за деньги.

В ГПСУ добавляют, что несмотря на некоторое уменьшение количества попыток в последнее время, показатели все еще остаются высокими.

"В то же время, если сравнивать последние месяцы, и фактически проанализировав 2024 и 2025 годы, то все же тенденция идет к уменьшению. Но, опять же, количество задержанных лиц, или на границе, или пограничные, оно остается все же достаточно высоким", — заявил он.

Напомним, что с начала полномасштабной войны РФ спасатели из Румынии почти 400 раз выезжали в горы для спасения пострадавших, но несмотря на все 39 человек погибли. Поэтому почти 32 тысяч украинских мужчин незаконно прибыли в Румынию. Об этом пишет Bild.

Известно, что в Украине по официальным данным около 1,6 млн военнообязанных в розыске, около 250 тысяч человек находится в СЗЧ. Также есть 1,37 млн забронированных лиц и около 1,15 млн украинцев, имеющих отсрочку.