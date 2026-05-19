Щодня затримують порушників: у ДПСУ оприлюднили статистику втеч за кордон з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 68 тисяч людей намагалися незаконно перетнути кордон.

Близько 4 тисяч випадків зафіксували у пунктах пропуску, але більшість спроб втечі стається на так званій "зеленій" ділянці кордону. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі День.LIVE

"Щоденно затримуємо порушників, і це, на жаль, це прикро, що велика кількість громадян України, зокрема, чоловіків, попри те, що вони можуть принести користь державі на різних напрямках, долучившись до Сил оборони чи допомагаючи стійкості України", — розповів він.

За його словами, найбільше порушень фіксують на кордоні з Румунією. Там затримали близько 30 тисяч людей.

"Загалом, якщо говорити про весь час повномасштабного вторгнення, то нашими прикордонними нарядами, чи оперативними групами було затримано трішки більше 68 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Близько 4 тисячі з них – це в пунктах пропуску, решта – це поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, і тут найбільше спроб фактично відбувається на ділянці кордону з Румунією. Близько 30 тисяч осіб було затримано з загальної кількості. Більше 70 осіб, ідучи на такі необдумані кроки, ризикові кроки, втратили життя", — розповів він.

Андрій Демченко також розповів, що люди часто користуються послугами так званих "провідників", які обіцяють допомогти з незаконним перетином кордону за гроші.

У ДПСУ додають, що попри певне зменшення кількості спроб останнім часом, показники все ще залишаються високими.

"В той же час, якщо порівнювати останні місяці, і фактично проаналізувавши 2024 та 2025 роки, то все ж таки тенденція йде до зменшення. Але, знову ж таки, кількість затриманих осіб, чи на кордоні, чи прикордонні, вона залишається все ж таки досить високою", — заявив він.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни РФ рятувальники з Румунії майже 400 разів виїжджали в гори для порятунку постраждалих, але попри все 39 людей загинули. Відтак майже 32 тисяч українських чоловіків незаконно прибули до Румунії. Про це пише Bild.

Відомо, що в Україні за офіційними даними близько 1,6 млн військовозобов’язаних у розшуку, біля 250 тисяч людей перебуває у СЗЧ. Також є 1,37 млн заброньованих осіб та близько 1,15 млн українців, що мають відстрочку.