"11-і класи напівпорожні, бо хлопці їдуть за кордон": чому виник дефіцит студентів, — Висоцький

Доцент Київського національного університету ім. Шевченка Михайло Висоцький озвучив причину, чому випускні класи в українських школах стоять напівпорожні й чому мало студентів-технарів. Причина — виїзд молоді, але не через якість освіти за кордоном, а через тривогу батьків в умовах війни. Які наслідки відтоку за кордон для технічних спеціальностей та як це впливає на виробництво зброї?

Українську молодь справді вивозять за кордон, і там вона навчається в університетах Праги та Варшави, сказав Висоцький в інтерв'ю ТСН. Гість студії відповів на питання ведучої, яка цікавилась, чи змінився рівень знань студентів через епідемію "ковіду" і потім через війну. Викладач КНУ спершу пояснив, що рівень справді упав, оскільки в умовах карантину діти не мали можливості нормально пройти шкільну програму. Аналогічна ситуація — через війну. Щоб впоратися з цим, університети намагаються довчити вступників, але це важко, бо їх "ніхто не навчив вчитись". Далі перейшов до питання нестачі студентів на технічних спеціальностях, яка має цілий комплекс причин.

Відео дня

Виїзд хлопців за кордон — Висоцький про дефіцит студентів див. з 49:23

Науковець пояснив, що є недобір на інженерні спеціальності, важливі для створення зброї під час війни. Зі слів спікера, на цих напрямках мало студентів, оскільки мало хлопців, яких батьки вивозять за кордон відразу після 11 класу. На відео пролунало, що їх везуть "цілими класами". Коли говорили в цілому про молодь, що основна причина від'їзду — це бажання батьків, щоб діти були у безпеці, а не тому, що "там краще навчання". Водночас, для юнаків причина інша, і саме вона впливає на набір.

"Якщо ми кажемо про хлопців, то, мабуть, знов таки [війна] певним чином впливає, бо багато матерів бажають, щоб їх хлопці поїхали зараз, бо мають певні побоювання, що потім вони не зможуть виїхати", — чути на відео.

Гість з КНУ також зауважив, що у суспільстві є розуміння, що "інженерія всім потрібна". При цьому, на його думку, держава нічого не робить, щоб люди лишались в країні й щоб популяризувати фізичні-технічні спеціальності.

Виїзд хлопців за кордон — деталі

Зазначимо, восени 2025 року в Україні внесли зміни у законодавство, яким дозволили виїзд за кордон юнакам віком від 18 до 22 років. Тим часом у травні народний депутат Руслан Горбенко заявив, що правила можуть змінити: примусять юнаків проходити БЗВП. При цьому політик пояснив, що поки виїзд не обмежують, але все може змінитись, якщо РФ оголосить загальну мобілізацію.

Нагадуємо, 19 травня ДПСУ опублікувала статистику випадків нелегального перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками.