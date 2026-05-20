Відсьогодні усі жінки без обмежень можуть перетинати кордон України, — ДПСУ

В Україні офіційно набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону. Вони скасовують обмеження для жінок, що працюють у державних органах, місцевому самоврядуванні, судах та на державних підприємствах.

Відтепер жінки можуть виїжджати за кордон незалежно від займаної посади, а нові норми вже застосовують у пунктах пропуску, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України з посиланням на зміни до урядової постанови №57.

Йдеться про зміни до пункту 2-14 цих правил.

У ДПСУ заявили, що в Україні почали діяти зміни до Правил перетину державного кордону, які скасовують обмеження для жінок-держслужбовиць. Як раніше повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд ухвалив рішення прибрати обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятку.

"Зокрема, Урядом Постановою від 15 травня 2026 року № 623, знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження", — зазначила ДПСУ.

У ДПСУ також зазначили, що прикордонники вже застосовують нові правила під час контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

