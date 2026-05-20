В Украине разоблачили схему прикрытия "интимных студий": среди фигурантов — руководители полиции (фото)

В трех областях Украины правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в системе Национальной полиции. По версии следствия, должностные лица полиции могли за деньги способствовать работе незаконных студий, где изготавливали и распространяли в интернете видеоконтент интимного характера.

Как сообщил 20 мая генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Офис генпрокурора совместно с СБУ проводит масштабную операцию по разоблачению коррупции в рядах Нацполиции. По данным следствия, речь идет о деятельности так называемых "студий" в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. В этих помещениях незаконно создавали и распространяли через интернет видеоматериалы откровенного характера.

Сейчас следственные действия одновременно продолжаются в трех областных управлениях Национальной полиции. Правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы и проверяют причастность руководства отдельных подразделений.

В прокуратуре заявляют, что посредником в схеме мог быть водитель одного из заместителей министра внутренних дел. По информации следствия, именно он якобы договаривался с должностными лицами полиции о невмешательстве в деятельность незаконных студий.

Следствие считает, что за ежемесячное вознаграждение правоохранители могли не реагировать на незаконную деятельность, не документировать нарушения и предупреждать организаторов о возможных проверках.

По предварительным данным, ежемесячная сумма так называемой "оплаты" для руководства одного из региональных подразделений полиции составляла 20 тысяч долларов, а еще 5 тысяч долларов получал посредник. Кроме того, Руслан Кравченко пояснил, что для сокрытия схемы ее участники использовали условные названия, общались через мессенджеры, а детали обсуждали во время личных встреч.

Более того, в ходе расследования правоохранители задокументировали несколько эпизодов передачи денег. В частности, в феврале 2026 года посредник получил 45 тысяч долларов. Часть этих средств, по данным следствия, предназначалась представителям полиции одной из областей.

В апреле этого года, как утверждают следователи, он получил еще 25 тысяч долларов. Из них 20 тысяч должны были передать одному из заместителей начальника областного управления полиции, а остальные оставались посреднику. Также правоохранители зафиксировали передачу 20 тысяч долларов одному из полицейских через близкого человека, который, по данным следствия, не знал об истинной цели этих средств. Позже задокументировали еще одну передачу такой же суммы этому же должностному лицу.

Сегодня, 20 мая посредника задержали практически "на горячем", после получения очередного транша в 25 тысяч долларов. По версии следствия, 20 тысяч из этой суммы также предназначались одному из руководителей областной полиции.

Сейчас одному из правоохранителей уже сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как уточняет издание "Новости.LIVE", в деле о прикрытии незаконных онлайн-студий фигурируют:

начальник полиции Ивано-Франковской области;

заместитель начальника полиции Ивано-Франковской области;

первый заместитель начальника полиции Тернопольской области;

заместитель начальника полиции Житомирской области;

водитель автохозяйства МВД, который, по данным следствия, был посредником в схеме.

