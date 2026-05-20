В Україні викрили схему прикриття "інтимних студій": серед фігурантів — керівники поліції (фото)

У трьох областях України правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у системі Національної поліції. За версією слідства, посадовці поліції могли за гроші сприяти роботі незаконних студій, де виготовляли та поширювали в інтернеті відеоконтент інтимного характеру.

Як повідомив 20 травня генеральний прокурор України Руслан Кравченко, Офіс генпрокурора спільно зі СБУ проводить масштабну операцію з викриття корупції у лавах Нацполіції. За даними слідства, йдеться про діяльність так званих "студій" в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. У цих приміщеннях незаконно створювали та поширювали через інтернет відеоматеріали відвертого характеру.

Наразі слідчі дії одночасно тривають у трьох обласних управліннях Національної поліції. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників схеми та перевіряють причетність керівництва окремих підрозділів.

У прокуратурі заявляють, що посередником у схемі міг бути водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. За інформацією слідства, саме він нібито домовлявся з посадовцями поліції про невтручання у діяльність незаконних студій.

Слідство вважає, що за щомісячну винагороду правоохоронці могли не реагувати на незаконну діяльність, не документувати порушення та попереджати організаторів про можливі перевірки.

За попередніми даними, щомісячна сума так званої "оплати" для керівництва одного з регіональних підрозділів поліції становила 20 тисяч доларів, а ще 5 тисяч доларів отримував посередник. Крім того, Руслан Кравченко пояснив, що для приховування схеми її учасники використовували умовні назви, спілкувалися через месенджери, а деталі обговорювали під час особистих зустрічей.

Ба більше, під час розслідування правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі грошей. Зокрема, у лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася представникам поліції однієї з областей.

У квітні цього року, як стверджують слідчі, він отримав ще 25 тисяч доларів. Із них 20 тисяч мали передати одному із заступників начальника обласного управління поліції, а решта залишалася посереднику. Також правоохоронці зафіксували передачу 20 тисяч доларів одному з поліцейських через близьку людину, яка, за даними слідства, не знала про справжню мету цих коштів. Пізніше задокументували ще одну передачу такої ж суми цьому ж посадовцю.

Сьогодні, 20 травня посередника затримали практично "на гарячому", після отримання чергового траншу у 25 тисяч доларів. За версією слідства, 20 тисяч із цієї суми також призначалися одному з керівників обласної поліції.

Наразі одному з правоохоронців уже повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як уточнює видання "Новини.LIVE", у справі про прикриття незаконних онлайн-студій фігурують:

начальник поліції Івано-Франківської області;

заступник начальника поліції Івано-Франківської області;

перший заступник начальника поліції Тернопільської області;

заступник начальника поліції Житомирської області;

водій автогосподарства МВС, який, за даними слідства, був посередником у схемі.

