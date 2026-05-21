"Важный артефакт": Швеция передала Украине реплику боевой хоругви Богдана Хмельницкого (видео)
Швеция передала Украине вручную созданную шведскими мастерами реплику боевой хоругви гетмана Богдана Хмельницкого.
Договоренность о передаче Украине важного артефакта была достигнута еще в прошлом году, отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Сегодня мы возвращаем из небытия важный артефакт украинского наследия. Со шведской коллегой Марией Стенергард мы договорились об этом еще в прошлом году в Ужгороде, и я благодарю ее за воплощение этих договоренностей", — сказал Сибига.
Он подчеркнул, что передача реплики является важным событием в восстановлении украинского исторического наследия.
Эта инициатива продолжает реализацию подходов президента Украины Владимира Зеленского по возвращению исторических артефактов и наследия, добавил он.
В МИД Украины напомнили, что после битвы под Берестечком в 1651 году оригинальная хоругвь была потеряна, а затем во время Северной войны попала в Швецию как военный трофей и хранится там веками.
