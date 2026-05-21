"Важливий артефакт": Швеція передала Україні репліку бойової хоругви Богдана Хмельницького (відео)

Швеція передала Україні вручну створену шведськими майстрами репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького.

Домовленість щодо передачі Україні важливого артефакту була досягнута ще минулого року, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей", — сказав Сибіга.

Він підкреслив, що передача репліки є важливою подією у відновленні української історичної спадщини.

Ця ініціатива продовжує реалізацію підходів президента України Володимира Зеленського щодо повернення історичних артефактів і спадщини, додав він.

В МЗС України нагадали, що після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом під час Північної війни потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається там століттями.

