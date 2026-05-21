Даже в частных клиниках: должны ли медики говорить с пациентами на украинском, — омбудсмен

Медицинские работники в Украине обязаны предоставлять услуги на украинском языке во всех учреждениях здравоохранения, независимо от формы собственности. За нарушение языкового законодательства врачу одной из клиник в Днепре составили админпротокол.

Об этом заявила представитель уполномоченного по защите государственного языка Кристина Головачева.

По ее словам, в секретариат уполномоченного поступила жалоба на врача-стоматолога одной из клиник в Днепре из-за использования негосударственного языка при обслуживании пациентов. После проверки был составлен протокол об административном правонарушении.

Головачева напомнила, что согласно статье 33 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком в сфере здравоохранения, медицинской помощи и медицинского обслуживания является украинский.

"Переход на общение с пациентом на другом языке возможен только по взаимному согласию сторон", — отметила Кристина Головачева.

Відео дня

Требование распространяется на все медицинские учреждения в Украине — коммунальные, государственные и частные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют усилить защиту украинского языка в интернете и соцсетях. Для этого создали рабочую группу, которая готовит изменения в языковое законодательство. В частности, новые требования могут распространить на онлайн-медиа и информацию, которую они публикуют в соцсетях и на платформах общего доступа, в частности в Telegram и YouTube.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявлял, что Украина должна перейти от "мягкой" к более активной украинизации. По его словам, это предусматривает введение новых механизмов для усиления роли государственного языка.

Также ранее сообщалось, что на фронте служат представители разных национальных сообществ, и для части военных украинский не является родным. В то же время бойцы самостоятельно выбирают, на каком языке общаться во время службы и боевых действий.