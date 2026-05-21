Навіть у приватних клініках: чи повинні медики говорити з пацієнтами українською, — омбудсмен

Медичні працівники в Україні зобов’язані надавати послуги українською мовою у всіх закладах охорони здоров’я, незалежно від форми власності. За порушення мовного законодавства лікарю однієї з клінік у Дніпрі склали адмінпротокол.

Про це заявила представниця уповноваженої із захисту державної мови Кристина Головачова.

За її словами, до секретаріату уповноваженої надійшла скарга на лікаря-стоматолога однієї з клінік у Дніпрі через використання недержавної мови під час обслуговування пацієнтів. Після перевірки було складено протокол про адміністративне правопорушення.

Головачова нагадала, що відповідно до статті 33 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є українська.

“Перехід на спілкування з пацієнтом іншою мовою можливий лише за взаємною згодою сторін”, — наголосила Кристина Головачова.

Вимога поширюється на всі медичні заклади в Україні — комунальні, державні та приватні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні планують посилити захист української мови в інтернеті та соцмережах. Для цього створили робочу групу, яка готує зміни до мовного законодавства. Зокрема, нові вимоги можуть поширити на онлайн-медіа та інформацію, яку вони публікують у соцмережах і на платформах спільного доступу, зокрема в Telegram та YouTube.

Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляв, що Україна має перейти від “лагідної” до більш активної українізації. За його словами, це передбачає запровадження нових механізмів для посилення ролі державної мови.

Також раніше повідомлялося, що на фронті служать представники різних національних спільнот, і для частини військових українська не є рідною. Водночас бійці самостійно обирають, якою мовою спілкуватися під час служби та бойових дій.