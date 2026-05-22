Во Львове женщина жаловалась на боль в животе: врачи были шокированы, когда нашли причину (фото)

Во Львове врачи-урологи провели уникальную операцию по удалению из мочевого пузыря ртутного термометра.

42-летняя женщина из Львовской области прожила с прибором в теле восемь лет. Об этом говорится на официальной странице медицинского учреждения в Facebook.

Необычную находку нашли в университетской больнице Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого во время обследования, когда женщина обратилась за помощью к врачам с жалобами на сильную и длительную боль в нижней части живота.

"Во время ультразвукового исследования мы увидели в мочевом пузыре образование, похожее на большой камень со стержнем внутри. Чтобы точно выяснить природу этого образования, направили женщину на компьютерную томографию. Именно КТ дала четкий ответ: в мочевом пузыре находился ртутный термометр, который за годы полностью инкрустировался камнем", — вспомнил врач-уролог Василий Матвеев.

Женщина жила с термометром в теле восемь лет на Львовщине

Врачи рассказали, что из-за такого долгого срока пребывания инородного предмета в организме образовался камень вокруг инородного тела, вызвал пролежень стенки мочевого пузыря и привел к формированию пузырно-влагалищного свища.

"Из-за этого пациентка нуждается в поэтапном хирургическом лечении, а ее восстановление будет длительным. На первом этапе врачи удалили инородное тело вместе с камнем. После заживления раны и устранения инфекционного процесса женщине будет проведено реконструктивное вмешательство для ликвидации свища", — рассказывают врачи.

Но при каких именно обстоятельствах ртутный термометр попал в организм женщины и не разбился, врачи не сообщают.

