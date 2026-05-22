У Львові жінка скаржилася на біль у животі: лікарі були шоковані, коли знайшли причину (фото)

У Львові лікарі-урологи провели унікальну операцію з видалення із сечового міхура ртутного термометра.

42-річна жінка з Львівської області прожила із приладом у тілі вісім років. Про це йдеться на офіційній сторінці медичного закладу у Facebook.

Незвичну знахідку знайшли в університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького під час обстеження, коли жінка звернулася за допомогою до лікарів зі скаргами на сильний та тривалий біль у нижній частині живота.

"Під час ультразвукового дослідження ми побачили в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стрижнем усередині. Щоб точно з’ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп’ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем", — пригадав лікар-уролог Василь Матвіїв.

Жінка жила з термометром у тілі вісім років на Львівщини

Лікарі розповіли, що через такий довгий термін перебування стороннього предмета в організмі утворився камінь навколо стороннього тіла, спричинив пролежень стінки сечового міхура та призвів до формування міхурово-піхвової нориці.

"Через це пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування, а її відновлення буде тривалим. На першому етапі лікарі видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани та усунення інфекційного процесу жінці буде проведено реконструктивне втручання для ліквідації нориці", — розповідають лікарі.

Але за яких саме обставин ртутний термометр потрапив в організм жінки і не розбився, лікарі не повідомляють.

