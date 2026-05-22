Новый погодный шок: весна-2026 может стать одной из самых сухих за 30 лет

Весна 2026 года в Украине может войти в пятерку самых сухих за последние 30 лет метеорологических наблюдений. В то же время уже в ближайшие дни в страну придет новый антициклон "Zeno", который принесет сухую и прохладную погоду.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, несмотря на майские дожди, весна завершается с рекордным дефицитом осадков.

"Несмотря на аномально теплый и сухой март, холодный апрель и контрастный май, весна 2026 года имеет все шансы войти в пятерку самых сухих за последние 30 лет метеорологических наблюдений", — отметил синоптик.

По словам Постриганя, уже в выходные атмосферная циркуляция изменится, а в Украину начнет поступать более прохладный воздух с Балтики. 23 мая холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем — 21-26 градусов.

В период с 24 по 26 мая погоду будет определять антициклон "Zeno". Из-за повышения атмосферного давления дожди временно прекратятся, а солнечной погоды станет больше.

"Северные ветры будут транспортировать свежий воздух, поэтому на жару рассчитывать не стоит", — подчеркнул синоптик.

По предварительным прогнозам, в середине следующей рабочей недели активизируются северные циклоны. Они могут принести новые кратковременные дожди и снизить температуру еще на 3-5 градусов.

Ранее кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что 25-26 мая в Украину начнет поступать более прохладный воздух с северо-запада, из-за чего температура снизится.

Также синоптик Наталья Диденко отмечала в своем прогнозе, что в конце недели в Украине станет прохладнее, однако дождливая погода сохранится.