Новий погодний шок: весна-2026 може стати однією з найсухіших за 30 років

Весна 2026 року в Україні може увійти до п’ятірки найсухіших за останні 30 років метеорологічних спостережень. Водночас уже найближчими днями в країну прийде новий антициклон "Zeno", який принесе суху та прохолоднішу погоду.

Про це “Телеграфу” повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, попри травневі дощі, весна завершується з рекордним дефіцитом опадів.

“Попри аномально теплий і сухий березень, холодний квітень та контрастний травень, весна 2026 року має всі шанси увійти до п’ятірки найсухіших за останні 30 років метеорологічних спостережень”, — зазначив синоптик.

За словами Постриганя, вже у вихідні атмосферна циркуляція зміниться, а в Україну почне надходити більш прохолодне повітря з Балтики. 23 травня холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе короткочасні грозові дощі, місцями град і шквали.

Температура повітря вночі становитиме 12–17 градусів, удень — 21–26 градусів.

У період із 24 по 26 травня погоду визначатиме антициклон “Zeno”. Через підвищення атмосферного тиску дощі тимчасово припиняться, а сонячної погоди побільшає.

“Північні вітри транспортуватимуть свіже повітря, тому на спеку розраховувати не варто”, — наголосив синоптик.

За попередніми прогнозами, у середині наступного робочого тижня активізуються північні циклони. Вони можуть принести нові короткочасні дощі та знизити температуру ще на 3–5 градусів.

Раніше кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич повідомляв, що 25–26 травня в Україну почне надходити прохолодніше повітря з північного заходу, через що температура знизиться.

Також синоптикиня Наталка Діденко зазначала у своєму прогнозі, що наприкінці тижня в Україні стане прохолодніше, однак дощова погода збережеться.