"Состояние тяжелое": появились новые подробности о лечении оленя Бориса после двух ДТП (фото)

Состояние известного оленя Бориса, который получил травмы после двух ДТП, довольно тяжелое, ведь животное имеет серьезные проблемы с внутренними органами.

Также лечение проходит сложно, ведь олень категорически не переносит уколов и начинает убегать. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Специалистам приходится использовать специальные методы, чтобы не травмировать дикое животное.

"Раньше еще удавалось как-то договориться, отвлечь или подойти незаметно. Но теперь он уже хорошо понимает, что к чему, и стоит ему только увидеть шприц, и начинается настоящая спецоперация с побегом. Именно поэтому некоторые препараты приходится вводить дистанционно с помощью специального оборудования. Так мы можем провести лечение максимально спокойно и безопасно для всех. Ведь сильный стресс для крупных диких животных тоже опасен", — рассказали в центре.

Відео дня

Как проходит лечение оленя Бориса Фото: Фото взяты из открытых источников

Но пока несмотря на все усилия врачей стад оленя остается тяжелым.

"К сожалению, общее состояние Бориса достаточно тяжелое, у него серьезные проблемы с внутренними органами, поэтому лечение будет длительным", — говорится в сообщении.

Также в центре сообщили, что "после манипуляций он еще какое-то время смотрит на нас очень недоверчиво".

ДТП с оленем Борисом: что известно

Напомним, что впервые он попал в ДТП в марте: его сбило авто на большой скорости. Затем он попал в аварию в мае во время транспортировки в больницу — в машину Центра спасения диких животных врезалась другая машина.

А 14 мая известному оленю Борису сделали операцию после двух ДТП. После первого ДТП, в которое попал олень, рог начал расти неправильно, поэтому его пришлось удалять. В Центре спасения диких животных Wild Animals Rescue Center сообщили, что хотели отложить операцию, но ситуация сложилась критическая, поэтому Борисом занялись ветеринары.