"Стан тяжкий": з'явилися нові подробиці про лікування оленя Бориса після двох ДТП (фото)

Стан відомого оленя Бориса, який отримав травми після двох ДТП, доволі тяжкий, адже тварина має серйозні проблеми з внутрішніми органами.

Також лікування проходить складно, адже олень категорично не переносить уколів та починає тікати. Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Фахівцям доводиться використувувати спеціальні методи, аби не травмувати дику тварину.

"Раніше ще вдавалося якось домовитися, відволікти чи підійти непомітно. Але тепер він уже добре розуміє, що до чого, і варто йому лише побачити шприц, і починається справжня спецоперація з втечею. Саме тому деякі препарати доводиться вводити дистанційно за допомогою спеціального обладнання. Так ми можемо провести лікування максимально спокійно та безпечно для всіх. Адже сильний стрес для великих диких тварин теж небезпечний", — розповіли у центрі.

Як проходить лікування оленя Бориса

Але наразі попри всі зусилля лікарів стад оленя залишається тяжким.

"На жаль, загальний стан Бориса досить тяжкий, у нього серйозні проблеми з внутрішніми органами, тому лікування буде тривалим", — йдеться у повідомленні.

Також у центрі повідомили, що "після маніпуляцій він ще якийсь час дивиться на нас дуже недовірливо".

ДТП з оленем Борисом: що відомо

Нагадаємо, що вперше він потрапив у ДТП у березні: його збило авто на великій швидкості. Потім він потрапив в аварію у травні під час транспортування у лікарню — у машину Центру порятунку диких тварин врізалась інша автівка.

А 14 травня відомому оленю Борису зробили операцію після двох ДТП. Після першої ДТП, в яку потрапив олень, ріг почав рости неправильно, тому його довелося видаляти. У Центрі порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center повідомили, що хотіли відкласти операцію, але ситуація склалась критична, тому Борисом зайнялись ветеринари.