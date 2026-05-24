Можно открывать собственный салон: украинку поддержали после потери свадебного платья из-за обстрела
В одном из ателье в уничтоженном огнем ТРЦ "Квадрат" осталось свадебное платье женщины, которая вскоре должна была выйти замуж. В сети поддержали киевлянку.
Женщина, у которой через три недели должна состояться свадьба, потеряла платье из-за пожара в ТРЦ "Квадрат". Об этом киевлянка рассказала в соцсети.
"Только что поняла, что сейчас в ТРЦ Квадрат сгорел мой свадебный наряд, который я отдала на ушивку. Свадьба через 20 дней", — пожаловалась на судьбу женщина, добавив символ разбитого сердца.
В комментариях к сообщению украинки из разных городов начали массово предлагать женщине предоставить бесплатно собственные свадебные платья и даже, при необходимости, срочно отправить одежду из-за границы.
В то же время комментаторы шутливо предполагают, что судя по количеству предложений предоставить платья всех размеров и фасонов, женщина еще до своего бракосочетания успеет открыть собственный свадебный салон.
Сама же автор сообщения поблагодарила всех неравнодушных и пообещала ответить позже.
Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная от "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Спасатели принимали вызовы о пожарах и разрушениях гражданской инфраструктуры и жилых домах на более 40 локациях во всех районах столицы. В результате ударов есть погибшие, пострадали десятки людей.