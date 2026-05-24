Можна відкривати власний салон: українку підтримали після втрати весільної сукні через обстріл

В одному з ательє у знищеному вогнем ТРЦ "Квадрат" залишилася весільна сукня жінки, яка незабаром мала одружитися. У мережі підтримали киянку.

Жінка, у якої через три тижні має відбутися весілля, втратила сукню через пожежу в ТРЦ "Квадрат". Про це киянка розповіла у соцмережі.

"Тільки що зрозуміла, що зараз в ТРЦ Квадрат згорів мій весільний наряд, який я віддала на ушивку. Весілля через 20 днів", — поскаржилася на долю жінка, додавши символ розбитого серця.

Допис киянки Фото: скріншот

У коментарях до допису українки з різних міст почали масово пропонувати жінці надати безкоштовно власні весільні сукні й навіть, при потребі, терміново відправити одяг з-за кордону.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: Скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Жінка отримала безліч пропозицій надати весільну сукню Фото: скріншот

Водночас коментатори жартівливо припускають, що судячи з кількості пропозицій надати плаття усіх розмірів та фасонів, жінка ще до свого одруження встигне відкрити власний весільний салон.

Відео дня

Фото: Скриншот

Сама ж авторка допису подякувала усім небайдужим та пообіцяла відповісти пізніше.

Стан ТРЦ після пожежі Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Києву та області, застосувавши під час атаки різноманітні види озброєнь, починаючи від "Шахедів" та закінчуючи балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Рятувальники приймали виклики про пожежі та руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинках на понад 40 локаціях в усіх районах столиці. Внаслідок ударів є загиблі, постраждали десятки людей.