Уменьшение количества поступающих приведет к закрытию вузов, — ректор ХНУ

Уменьшение количества детей в школах и массовый выезд молодежи за границу уже в ближайшие годы могут привести к закрытию или объединению части украинских университетов. Демографическая ситуация и война поставили систему высшего образования перед серьезными вызовами.

Ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская в интервью РБК-Украина отметила, что конкуренция между университетами существовала всегда, однако до полномасштабной войны высшие учебные заведения преимущественно соревновались за качество обучения и лучших студентов. Теперь, по словам ректора, ситуация существенно изменилась.

"Конкуренция была всегда, просто до войны мы конкурировали за качество образования и за лучших студентов. Сейчас ситуация другая. Объективно: уменьшение количества поступающих со временем приведет к закрытию или объединению некоторых высших учебных заведений", — заявила Татьяна Кагановская.

Она также отметила, что важную роль играет внутренняя сплоченность университетского сообщества. По мнению руководительницы ХНУ, если преподаватели не живут судьбой своего заведения, перспективы такого университета будут неутешительными.

В то же время выстоять смогут те высшие учебные заведения, которые общий опыт войны превратил в настоящую команду. Кагановская обратила внимание и на демографические тенденции, которые уже сейчас заметны в системе школьного образования.

"Мы постоянно общаемся с департаментом образования города и области. Цифры показывают, что количество детей в младших школах уже сейчас прогнозирует сложные времена для университетов на ближайшие 5-10 лет", — подчеркнула ректор.

В то же время она считает, что украинские университеты должны адаптироваться к новым условиям и менять подходы к своей работе. По словам Кагановской, современный университет не может ограничиваться только бакалаврскими или магистерскими программами.

"Университет сегодня — это не только бакалавриат или магистратура. Это неформальное образование, это курсы переподготовки. В частности для ветеранов, которые уже возвращаются и нуждаются в новых профессиональных траекториях. Судьба учреждения высшего образования зависит от его людей: если это общее дело, решение всегда найдется", — подытожила Кагановская.

