Реформа старшей школы: вузы могут остаться без студентов, — нардеп

В Раде заявляют, что реформа старшей профильной школы, существенно может изменить образовательный процесс. И может стать поводом для закрытия и реорганизации учебных заведений из-за нехватки студентов.

В 2028-2029 годах университеты могут остаться без первокурсников из-за перехода на 12-летнюю систему образования. Такое заявление сделала нардеп Ирина Борзова в эфире программы День.LIVE.

Она рассказала о возможных последствиях внедрения реформы старшей профильной школы, финальный этап которой запланирован на 2027 год. По ее словам, ректоры вузов уже сейчас говорят о рисках, которые есть с внедрением этой реформы.

"Сегодня отдельные ректоры прямо говорят о рисках, которые есть с внедрением реформы старшей профильной школы с 1 сентября 2027 года. И в первую очередь это несоответствие реформы реальным условиям, потому что реформа внедряется уже 9 лет, но нужно понимать, что на сегодня финальный этап реформы реализуется во время войны и очень много разных составляющих изменилось", — заявила депутат.

Ирина Борзова считает, что в 2028-2029 годах университеты могут остаться без первокурсников при переходе на новую систему обучения. По ее мнению, это серьезная экономическая нагрузка, которую не все заведения смогут выдержать.

"Также эта реформа влияет на подготовку поступающих и отсутствие согласованного видения между школой и университетами, в чем очень большой риск. А сейчас дети учатся по 11-летней системе и будут учиться 2 года — 2026, 2027, 2027, 2027, 2028 годы. Соответственно в 2028 и 2029 годах университеты потеряют поступающих, то есть не будет первокурсников, потому что дети переходят на 12-летнее обучение. И на самом деле это очень большой риск для наших университетов", — заявила она.

Кроме этого на реализацию реформы во время войны существенно влияет отсутствие согласованности между школами и университетами, а также влияние на качество подготовки абитуриентов.

Ведь на фоне этих изменений и выезда молодежи за границу часть высших учебных заведений может оказаться под угрозой реорганизации или закрытия, заявила политик.

Реформа образования в Украине: что известно

Напомним, что в МОН анонсировали новую модель образования. В Украине планируют ввести новую модель высшего образования, по которой студенты университетов будут учиться 3 года на бакалавриате и 2 — на магистратуре. Эти изменения идут в связке с реформой старшей школы, предусматривающей 12-летний срок обучения. О реформе системы обучения в Украине заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

А в декабре 2025 года заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказывала, что обучение в школах продлится 12 лет с 1 сентября 2027 года новая система будет введена во всех школах и лицеях Украины.