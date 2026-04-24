Реформа старшої школи: виші можуть залишитися без студентів, — нардеп

У Раді заявляють, що реформа старшої профільної школи, суттєво може змінити освітній процес. І може стати приводом для закриття та реорганізацію навчальних закладів через брак студентів.

У 2028–2029 роках університети можуть лишитися без першокурсників через перехід на 12-річну систему освіти. Таку заяву зробила нардеп Ірина Борзова ефірі програми День.LIVE.

Вона розповіла про можливі наслідки впровадження реформи старшої профільної школи, фінальний етап якої запланований на 2027 рік. За її словами, ректори вишів вже зараз говорять про ризики, які є з допровадженням цієї реформи.

"Сьогодні окремі ректори прямо говорять про ризики, які є з допровадженням реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2027 року. І в першу чергу це невідповідність реформи реальним умовам, тому що реформа впроваджується вже 9 років, але потрібно розуміти, що на сьогодні фінальний етап реформи реалізується під час війни і дуже багато різних складових змінилося", — заявила депутатка.

Ірина Борзова вважає, що у 2028–2029 роках університети можуть залишитися без першокурсників під час переходу на нову систему навчання. На її думку, це серйозне економічне навантаження, яке не всі заклади зможуть витримати.

"Також ця реформа впливає на підготовку вступників і відсутність узгодженого бачення між школою і університетами, в чому дуже великий ризик. А наразі діти вчаться за 11-річною системою і будуть вчитися 2 роки – 2026, 2027, 2027, 2028 роки. Відповідно у 2028 та 2029 роках університети втратять вступників, тобто не буде першокурсників, тому що діти переходять на 12-річне навчання. І насправді це дуже великий ризик для наших університетів", -аявивла вона.

Окрім цього на реалізацію реформи під час війни суттєво випливає відсутність узгодженості між школами та університетами, а також вплив на якість підготовки абітурієнтів.

Адже на фоні цих змін і виїзду молоді за кордон частина закладів вищої освіти може опинитися під загрозою реорганізації або закриття, заявила політикиня.

Реформа освіти в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в МОН анонсували нову модель освіти. В Україні планують запровадити нову модель вищої освіти, за якою студенти університетів навчатимуться 3 роки на бакалавраті та 2 — на магістратурі. Ці зміни йдуть у зв'язці з реформою старшої школи, що передбачає 12-річний термін навчання. Про реформу системи навчання в Україні заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

А в грудні 2025 року заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповідала, що навчання в школах триватиме 12 років з 1 вересня 2027 року нова система буде запроваджена в усіх школах і ліцеях України.