Студенти вчитимуться на бакалавраті 3 роки: в МОН анонсували нову модель освіти

В Україні планують запровадити нову модель вищої освіти, за якою студенти університетів навчатимуться 3 роки на бакалавраті та 2 — на магістратурі. Ці зміни йдуть у зв'язці з реформою старшої школи, що передбачає 12-річний термін навчання.

Про реформу системи навчання в Україні заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко розповів у коментарі Вчися.Медіа. Він зазначив, що трирічний бакалаврат дасть випускникам і випускницям шкіл змогу швидше здобути кваліфікацію.

Абітурієнти, які пройшли трирічну профільну програму старшої школи та вступатимуть на бакалаврат в Україні за тим самим профілем, зможуть отримати диплом за 3 роки замість 4. Школа має забезпечити частину змісту й результатів навчання, які за нинішньою системою "дотягуються" на першому курсі вишу.

Реформа навчання в Україні: як запровадять трирічний бакалаврат

Трирічний бакалаврат в Україні запроваджуватимуть у 2 кроки:

експериментальний у 2029 році: за новою системою зможуть вступити у виші випускники та випускниці пілотних закладів — перших академічних ліцеїв, які у вересні 2026 році оберуть трирічну профільну середню освіту;

постійний з 2030 року: модель трирічного бакалаврату повинна стати базовою за винятком спеціальностей, окремі компетентності та результати навчання яких не можуть забезпечити заклади профільної середньої освіти.

Відео дня

Після того, як нова система стане базовою, вона матиме таку структуру: 12 років загальної середньої освіти + 3 роки бакалаврату (зі збереженням профілю освіти) + 2 роки магістратури.

Заступник міністра освіти і науки зауважив, що трирічний бакалаврат не буде універсальним для всіх. При вступі на спеціальність, яка не відповідає здобутому профілю чи за якою школа не може покрити потрібну базу, для здобуття диплома бакалавра потрібно буде відучитися по-старому, 4 роки.

Після експериментального запуску у 2029 році університети протягом 1-2 років відпрацюють модель, скоригують програми, уточнять профільні вимоги до вступу та вирівняють можливі розриви в підготовці.

При цьому структура вищої освіти в Україні буде змінена з "4 роки бакалаврату + 1,5 роки магістратури" на "3 роки бакалаврату + 2 роки магістратури".

Базовий обсяг трирічного бакалаврату становитиме 180 кредитів Європейської кредитно-транспортної системи (60 кредитів на навчальний рік). В Міносвіти пояснили, що 240 кредитів на 3 роки було б неприйнятно високим навантаженням.

Нагадаємо, в грудні 2025 року заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповідала, що навчання в школах триватиме 12 років з 1 вересня 2027 року нова система буде запроваджена в усіх школах і ліцеях України.

11 січня народний депутат, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував скасування відстрочки для студентів-чоловіків віком від 25 років — Верховна Рада має розглянути в другому читанні відповідний законопроєкт.