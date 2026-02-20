Студенты будут учиться на бакалавриате 3 года: в МОН анонсировали новую модель образования

В Украине планируют ввести новую модель высшего образования, по которой студенты университетов будут учиться 3 года на бакалавриате и 2 — на магистратуре. Эти изменения идут в связке с реформой старшей школы, предусматривающей 12-летний срок обучения.

О реформе системы обучения в Украине заместитель министра образования и науки Николай Трофименко рассказал в комментарии Вчися.Медиа. Он отметил, что трехлетний бакалавриат даст выпускникам и выпускницам школ возможность быстрее получить квалификацию.

Абитуриенты, которые прошли трехлетнюю профильную программу старшей школы и будут поступать на бакалавриат в Украине по тому же профилю, смогут получить диплом за 3 года вместо 4. Школа должна обеспечить часть содержания и результатов обучения, которые по нынешней системе "дотягиваются" на первом курсе вуза.

Реформа обучения в Украине: как введут трехлетний бакалавриат

Трехлетний бакалавриат в Украине будут вводить в 2 шага:

Відео дня

экспериментальный в 2029 году: по новой системе смогут поступить в вузы выпускники и выпускницы пилотных заведений — первых академических лицеев, которые в сентябре 2026 года выберут трехлетнее профильное среднее образование;

постоянный с 2030 года: модель трехлетнего бакалавриата должна стать базовой за исключением специальностей, отдельные компетентности и результаты обучения которых не могут обеспечить учреждения профильного среднего образования.

После того, как новая система станет базовой, она будет иметь такую структуру: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалавриата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры.

Заместитель министра образования и науки отметил, что трехлетний бакалавриат не будет универсальным для всех. При поступлении на специальность, которая не соответствует полученному профилю или по которой школа не может покрыть нужную базу, для получения диплома бакалавра нужно будет отучиться по-старому, 4 года.

После экспериментального запуска в 2029 году университеты в течение 1-2 лет отработают модель, скорректируют программы, уточнят профильные требования к поступлению и выровняют возможные разрывы в подготовке.

При этом структура высшего образования в Украине будет изменена с "4 года бакалавриата + 1,5 года магистратуры" на "3 года бакалавриата + 2 года магистратуры".

Базовый объем трехлетнего бакалавриата составит 180 кредитов Европейской кредитно-транспортной системы (60 кредитов в учебный год). В Минобразования объяснили, что 240 кредитов на 3 года было бы неприемлемо высокой нагрузкой.

Напомним, в декабре 2025 года заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказывала, что обучение в школах продлится 12 лет с 1 сентября 2027 года новая система будет введена во всех школах и лицеях Украины.

11 января народный депутат, председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал отмену отсрочки для студентов-мужчин в возрасте от 25 лет — Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект.