Зменшення кількості вступників призведе до закриття вишів, — ректорка ХНУ

Зменшення кількості дітей у школах та масовий виїзд молоді за кордон уже найближчими роками можуть призвести до закриття або об’єднання частини українських університетів. Демографічна ситуація та війна поставили систему вищої освіти перед серйозними викликами.

Ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська в інтерв’ю РБК-Україна зазначила, що конкуренція між університетами існувала завжди, однак до повномасштабної війни заклади вищої освіти переважно змагалися за якість навчання та найкращих студентів. Тепер, за словами ректорки, ситуація суттєво змінилася.

"Конкуренція була завжди, просто до війни ми конкурували за якість освіти і за найкращих студентів. Зараз ситуація інша. Об'єктивно: зменшення кількості вступників з часом призведе до закриття або об'єднання деяких закладів вищої освіти", — заявила Тетяна Кагановська.

Вона також наголосила, що важливу роль відіграє внутрішня згуртованість університетської спільноти. На думку очільниці ХНУ, якщо викладачі не живуть долею свого закладу, перспективи такого університету будуть невтішними.

Водночас вистояти зможуть ті заклади вищої освіти, які спільний досвід війни перетворив на справжню команду. Кагановська звернула увагу й на демографічні тенденції, які вже зараз помітні в системі шкільної освіти.

"Ми постійно спілкуємося з департаментом освіти міста та області. Цифри показують, що кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років", — підкреслила ректорка.

Водночас вона вважає, що українські університети повинні адаптуватися до нових умов і змінювати підходи до своєї роботи. За словами Кагановської, сучасний університет не може обмежуватися лише бакалаврськими чи магістерськими програмами.

"Університет сьогодні — це не лише бакалаврат чи магістратура. Це неформальна освіта, це курси перепідготовки. Зокрема для ветеранів, які вже повертаються і потребують нових професійних траєкторій. Доля закладу вищої освіти залежить від його людей: якщо це спільна справа, рішення завжди знайдуться", — підсумувала Кагановська.

Нагадаємо, що народний депутат раніше попереджав про ризики для українських університетів через реформу старшої школи та демографічний спад. За його словами, частина закладів вищої освіти може залишитися без достатньої кількості студентів уже в найближчі роки.

