В Украину идет резкое похолодание: температура упадет на 15 градусов

В ближайшие дни в Украине ожидается масштабное и длительное похолодание. Температура воздуха по стране может снизиться на 10-15 градусов, также прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.

По его словам, ухудшение погоды связано с поступлением холодного воздуха с севера Европы и активизацией циклонов.

В понедельник, 25 мая, в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура днем составит +18...+23 градуса, а на юге и в центре — до +29 градусов.

Во вторник, 26 мая, осадки прогнозируют только на севере и востоке. Днем температура будет держаться в пределах +19...+24 градусов, а на крайнем юге — до +28 градусов.

Со среды, 27 мая, похолодание усилится. Дожди накроют северные, центральные и восточные области, а также Карпаты. Днем температура снизится до +16...+22 градусов, местами ожидаются сильные порывы ветра.

В четверг, 28 мая, и пятницу, 29 мая, в Украине сохранится холодная и дождливая погода. Ночью температура будет опускаться до +3...+8 градусов, днем воздух будет прогреваться лишь до +12...+18 градусов.

На выходных, 30-31 мая, неустойчивая погода будет продолжаться. В большинстве областей прогнозируют дожди, местами грозы и шквалы. Немного теплее будет только в западных и южных регионах.

Напомним, синоптики ранее предупреждали об ухудшении погоды в Украине из-за циклона Anne. После аномально теплого начала мая в большинстве областей ожидались дожди, грозы, град и сильный ветер, а температура воздуха должна была снизиться до +14...+19 градусов днем.

Ранее также сообщалось, что климатологи прогнозировали риск рекордной жары в 2026-2027 годах из-за вероятного усиления явления Эль-Ниньо. По словам климатолога Джеймса Янсена, супер-Эль-Ниньо может начаться уже летом, а 2026 год имеет шансы превзойти температурный рекорд 2024-го.