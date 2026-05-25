В Україну йде різке похолодання: температура впаде на 15 градусів

Найближчими днями в Україні очікується масштабне та тривале похолодання. Температура повітря по країні може знизитися на 10–15 градусів, також прогнозують дощі, грози та сильний вітер.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.

За його словами, погіршення погоди пов’язане з надходженням холодного повітря з півночі Європи та активізацією циклонів.

У понеділок, 25 травня, в більшості областей очікуються короткочасні дощі та грози. Температура вдень становитиме +18…+23 градуси, а на півдні та в центрі — до +29 градусів.

У вівторок, 26 травня, опади прогнозують лише на півночі та сході. Вдень температура триматиметься в межах +19…+24 градусів, а на крайньому півдні — до +28 градусів.

Із середи, 27 травня, похолодання посилиться. Дощі накриють північні, центральні та східні області, а також Карпати. Вдень температура знизиться до +16…+22 градусів, місцями очікуються сильні пориви вітру.

У четвер, 28 травня, та п’ятницю, 29 травня, в Україні збережеться холодна й дощова погода. Уночі температура опускатиметься до +3…+8 градусів, удень повітря прогріватиметься лише до +12…+18 градусів.

На вихідних, 30–31 травня, нестійка погода триватиме. У більшості областей прогнозують дощі, місцями грози та шквали. Трохи тепліше буде лише у західних і південних регіонах.

Нагадаємо, синоптики раніше попереджали про погіршення погоди в Україні через циклон Anne. Після аномально теплого початку травня в більшості областей очікувалися дощі, грози, град і сильний вітер, а температура повітря мала знизитися до +14…+19 градусів удень.

Раніше також повідомлялося, що кліматологи прогнозували ризик рекордної спеки у 2026–2027 роках через ймовірне посилення явища Ель-Ніньйо. За словами кліматолога Джеймса Янсена, супер-Ель-Ніньйо може розпочатися вже влітку, а 2026 рік має шанси перевершити температурний рекорд 2024-го.