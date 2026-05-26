В Одесской области заметили самых маленьких соколов в Украине: чем уникальна эта птица, — эколог (фото)

В Одесской области, среди степей Нацпарка "Тузловские лиманы", заметили кибчика — одного из самых маленьких и одновременно самых грациозных соколов Украины. Именно здесь, вдали от сплошных агрополей и человеческого вмешательства, эти редкие птицы до сих пор могут нормально охотиться, питаться и оставаться частью дикой природы.

Руководитель научного отдела парка Иван Русев на своей странице в Facebook рассказал, что несколько дней подряд наблюдал за кобчиками, которые кружили над степью в поисках добычи.

По словам эколога, кибчик — это небольшой перелетный сокол, который зимует в Африке, а весной возвращается в Украину. В общем, эта птица отличается не только своими компактными размерами, но и необычным внешним видом: самцы и самки настолько разные по окраске, что их легко спутать с разными видами.

В частности, Иван Русев несколько дней наблюдал, как соколы часами летали над степью на высоте около 50-70 метров в поисках добычи.

"Несколько дней мне удалось наблюдать за мелкими соколками — кибцами (не путайте с боровитрами — это касается всех кроме орнитологов), когда они парят с высоты 50-70 м над землей и охотятся на жуков, ящериц, полевок, насекомых и считал их в бинокль. Удивительные птицы начинают охотиться на рассвете и это продолжается несколько часов. Потом под вечер где-то с 18 часов и до захода солнца, а иногда и до темноты", — пишет он.

В Одесской области заметили самых маленьких соколов в Украине Фото: Facebook

Особенно ученого поразило то, что только на небольшом участке "Тузловской Амазонии" площадью около 50 гектаров одновременно можно увидеть до полусотни этих соколов. Зато на огромных полях, граничащих с территорией дикой природы, кобчиков практически нет.

Эколог объясняет это просто: агрополя с монокультурами почти не оставляют места для жизни животных и насекомых, которыми питаются хищные птицы. Поэтому степные территории нацпарка сегодня стали настоящим прибежищем для многих видов, которые уже исчезают в других регионах.

"И вот, представьте себе, что не было бы степных участков дикой природы и что тогда делает соколкам — вымирать как вид.....? Поэтому, мы в нацпарке бережем степные участки как "зеницу ока" и как важную кожу наших лиманов которая защищает от яда фермерских полей, а также от наглого захвата и распашки степных участков алчными "хазяевами"", — говорится в его заметке.

Более того, Русев подчеркнул, что украинских степей остается все меньше. Значительная часть природных территорий давно распахана, а один из крупнейших участков целинной степи — Аскания-Нова — сейчас находится под российской оккупацией и постепенно разрушается.

В то же время в Одесской области до сих пор сохранилась Тарутинская степь — одна из крупнейших уцелевших степных территорий страны.

"Но есть другой большой участок — Тарутинская степь в Одесской области, где уже много лет мы и наши коллеги инициируем создание национального природного парка. Степи важны как для биосферы так и для человечества, и поэтому их нужно оберегать", — добавил он.

