На Одещині помітили найменших соколів в Україні: еколог розповів, чим унікальний цей птах (фото)

На Одещині, серед степів Нацпарку "Тузлівські лимани", помітили кібчика — одного з найменших і водночас найграційніших соколів України. Саме тут, далеко від суцільних агрополів і людського втручання, ці рідкісні птахи досі можуть нормально полювати, харчуватися та залишатися частиною дикої природи.

Керівник наукового відділу парку Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook розповів, що кілька днів поспіль спостерігав за кібчиками, які кружляли над степом у пошуках здобичі.

За словами еколога, кібчик — це невеликий перелітний сокіл, який зимує в Африці, а навесні повертається в Україну. Загалом, цей птах вирізняється не лише своїми компактними розмірами, а й незвичним зовнішнім виглядом: самці та самиці настільки різні за забарвленням, що їх легко сплутати з різними видами.

Зокрема, Іван Русєв декілька днів спостерігав, як соколи годинами літали над степом на висоті близько 50–70 метрів у пошуках здобичі.

"Декілька днів мені вдалося спостерігати за дрібними соколками — кібцями (не плутайте з борівітрами-це стосується всіх окрім орнітологів), коли вони парять з висоти 50-70 м над землею і полюють на жуків, ящерок, полівок, комах і рахував їх у бінокль. Дивовижні птахи починають полювати на світанку і це продовжується декілька годин. Потім під вечер десь з 18 годин і до заходу сонця, а іноді і до темряві", — пише він.

На Одещині помітили найменших соколів в Україні Фото: Facebook

Особливо науковця вразило те, що лише на невеликій ділянці "Тузлівської Амазонії" площею близько 50 гектарів одночасно можна побачити до пів сотні цих соколів. Натомість на величезних полях, які межують із територією дикої природи, кібчиків практично немає.

Еколог пояснює це просто: агрополя з монокультурами майже не залишають місця для життя тварин і комах, якими харчуються хижі птахи. Через це степові території нацпарку сьогодні стали справжнім прихистком для багатьох видів, які вже зникають в інших регіонах.

"І ось, уявить собі, що не було б степових ділянок дикої природи і що тоді робить соколкам — вимирати як вид…..?Тому, ми у нацпарку бережемо степові ділянки як "зеницю ока" і як важливу шкіру наших лиманів яка захищає від отрути фермерських полів, а також від нахабного захоплення і розорювання степових ділянок алчними "хазяйвами"", — йдеться в його дописі.

Ба більше, Русєв наголосив, що українських степів залишається дедалі менше. Значна частина природних територій давно розорана, а одна з найбільших ділянок цілинного степу — Асканія-Нова — нині перебуває під російською окупацією та поступово руйнується.

Водночас в Одеській області досі зберігся Тарутинський степ — одна з найбільших вцілілих степових територій країни.

"Але є інша велика ділянка — Тарутинський степ в Одеській області, де уже багато років ми і наші колеги ініціюємо створення національного природного парку. Степи важливі як для біосфери так і для людства, і тому їх потрібно оберігати", — додав він.

