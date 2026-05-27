В Минздраве назначили на должность Анну Дорош: чем занимается 25-летняя госслужащая и почему ее критикуют

Анна Дорош получила должность руководительницы службы протокола в Министерстве здравоохранения Украины и будет заниматься организацией встреч главы ведомства и соблюдением протокола, рассказали медиа. В сети появилось сообщение бывшей украинской журналистки, которая усомнилась, сможет ли "20-летняя" выполнять такие обязанности, а общественное мнение в сети разделилось. Какие карьерные ступеньки прошла Анна Дорош и что показала в ежегодной декларации?

Пользователи соцсетей обратили внимание на возраст, указанный в заметке журналистки, поскольку возникал вопрос о скорости продвижения по карьерной лестнице, говорится в материале медиа "Обозреватель". Впрочем, выяснилось, что обнародованные данные не соответствовали действительности. На самом деле Анне Дорош не 20 лет, а 25, она магистр политологии, начала работать в Черновицком горсовете и продолжила в Кабинете Министров. Новая чиновница Минздрава закрыла страницы в соцсетях, поэтому общественность не может узнать о ее жизни, но некоторые детали установили медиа и показал портал НАПК. Фокус собрал информацию о руководительнице протокольной службы Минздрава по открытым источникам.

Анна Дорош — что известно

Анна Дорош училась в Черновицком национальном университете на кафедре политологии и государственного управления и закончила магистратуру, как установили медиа и указано на ее странице Facebook. После этого, согласно данным на портале НАПК, работала в Черновицком горсовете (отдел инвестиций и международных отношений, туризма, планирования, социально-экономического развития. Далее — специалист отдела центр развития предпринимательства, после этого — переход в Кабинет Министров и работа в должности специалист экспертной группы по вопросам Зеленого курса, окружающей среды и изменения климата. Новая должность в Минздраве относится к хозяйственно-финансовому департаменту секретариата Кабмина.

Между тем на портале "Обозреватель" пообщались с Анной Дорош. Женщина рассказала, что действительно магистр политологии. Кроме того, анонимные собеседники медиа сообщили, что во время работы в Кабмине она исполняла обязанности помощницы тогдашнего министра юстиции Светланы Терещенко.

Анна Дорош — Диана Панченко о новой чиновнице в Минздраве Фото: Скриншот

Что писали в соцсетях об Анне Дорош

На портале "Обозреватель" опубликовали ряд критических сообщений относительно Анны Дорош, которые отыскались в сети. Как выяснилось, людей задел слишком молодой возраст, о котором написала бывшая украинская журналистка, и подозрения, что к карьере может быть якобы причастен отец, который работал в горсовете. Например, об этом писала пиарщица Татьяна Лупова и эксперт по вопросам ЖК Олег Попенко, говорится в статье. Медиа отметили, что информация об образовании и карьере Анны опровергают сомнения в ее профпригодности.

Анна Дорош — комментарий Луповой Фото: Обозреватель

Анна Дорош — комментарий Попенко Фото: Обозреватель

Впрочем есть другие положительные заявления. Пользовательница Facebook Елена Ланивская опубликовала сообщение в поддержку Анны Дорош. Автор объяснила, что училась с Анной в одной группе, и заверила, что все ее достижения получены трудом с 23 лет.

Анна Дорош — комментарий Елены Лановской из Черновцов Фото: Скриншот

Декларация Анны Дорош

На портале НАПК есть семь деклараций Анны Дорош, заполненные при приеме и увольнении с государственных должностей, а также ежегодные. В последней, поданной в апреле 2026 года, указано, что она арендует квартиру в 29 кв. м в Киеве, нет недвижимости и машины. Все доходы за прошлый год — это зарплата 166 568 грн (за 12 месяцев), 541 грн по программе "Национальный кэшбек" и еще 50 990 грн, полученные в качестве подарка от Владимира Дороша, отца. Видим, что суммарный годовой доход 218 099 грн: то есть чистая зарплата 13,8 тыс. грн ежемесячно, а вместе с родительскими деньгами — условно, 18 тыс. В одном из документов указано, что начала работать на государственной должности в 2023 году (то есть с 23 лет), и в то время показала единственный источник дохода — подарок от Натальи Дорош 290 тыс. грн.

Анна Дорош — электронная декларация, апрель 2026 года Фото: Скриншот

На портале и в соцсетях Минздрава и главы Минздрава Виктора Ляшко пока нет комментариев по ситуации с Анной Дорош.

Отметим, в январе 2026 года тогдашний министр цифровой трансформации Министр Михаил Федоров возглавил украинское правительство. В то время новому премьер-министру было 35 лет.

Напоминаем, бывшая глава Минэнергетики Светлана Гринчук объяснила, почему ушла в отставку на фоне скандала с НАЭК "Энергоатом".