У МОЗ призначили на посаду Анну Дорош: чим займається 25-річна держслужбовиця та чому її критикують
Анна Дорош отримала посаду керівниці служби протоколу у Міністерстві охорони здоров'я Україні та займатиметься організацією зустрічей глави відомства й дотриманням протоколу, розповіли медіа. У мережі з'явився допис колишньої української журналістки, яка засумнівалась, чи "20-річна" зможе виконувати такі обов'язки, а суспільна думка у мережі розділилась. Які кар'єрні сходинки пройшла Анна Дорош та що показала у щорічній декларації?
Користувачі соцмереж звернули увагу на вік, вказаний у дописі журналістки, оскільки виникало питання щодо швидкості просування кар'єрними сходинками, ідеться у матеріалі медіа "Обозреватель". Втім, з'ясувалось, що оприлюднені дані не відповідали дійсності. Насправді Анні Дорош не 20 років, а 25, вона магістр політології, почала працювати у Чернівецькій міськраді й продовжила у Кабінеті Міністрів. Нова чиновниця МОЗ закрила сторінки у соцмережах, тому громадськість не може дізнатись про її життя, але деякі деталі встановили медіа та показав портал НАЗК. Фокус зібрав інформацію про очільницю протокольної служби МОЗ за відкритими джерелами.
Анна Дорош — що відомо
Анна Дорош навчалась у Чернівецькому національному університеті на кафедрі політології та державного управління та закінчила магістратуру, як встановили медіа та вказано на її сторінці Facebook. Після цього, згідно з даними на порталі НАЗК, працювала у Чернівецькій міськраді (відділ інвестицій та міжнародних відносин, туризму, планування, соціально-економічного розвитку. Далі — фахівець відділу центр розвитку підприємництва, після цього — перехід в Кабінет Міністрів і робота на посаді спеціаліст експертної групи з питань Зеленого курсу, довкілля та зміни клімату. Нова посада в МОЗ належить до господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну.
Тим часом на порталі "Обозреватель" поспілкувались з Анною Дорош. Жінка розповіла, що справді магістерка політології. Крім того, анонімні співрозмовники медіа повідомили, що під час роботі у Кабміні вона виконувала обов'язки помічниці тодішньої міністерки юстиції Світлани Терещенко.
Що писали у соцмережах про Анну Дорош
На порталі "Обозреватель" опублікували низку критичних дописів щодо Анни Дорош, які відшукались у мережі. Як з'ясувалось, людей зачепив надто молодий вік, про який написала колишня українська журналістка, і підозри, що до кар'єри може бути начебто причетний батько, який працював у міськраді. Наприклад, про це писала піарниця Тетяна Лупова та експерт з питань ЖК Олег Попенко, ідеться у статті. Медіа зауважили, що інформація про освіту та кар'єру Анни спростовують сумніви у її профпридатності.
Втім є інші позитивні заяви. Користувачка Facebook Єлена Ланівська опублікувала допис на підтримку Анни Дорош. Авторка пояснила, що навчалась з Анною в одній групі, і запевнила, що усі її здобутки отримані працею з 23 років.
Декларація Анни Дорош
На порталі НАЗК є сім декларацій Анни Дорош, заповнені при прийомі та звільнення з державних посад, і також щорічні. У останній, поданій у квітні 2026 року, вказано, що вона орендує квартиру у 29 кв. м у Києві, немає нерухомості та машини. Усі прибутки за минулий рік — це зарплата 166 568 грн (за 12 місяців), 541 грн за програмою "Національний кешбек" і ще 50 990 грн, отримані як подарунок від Володимира Дороша, батька. Бачимо, що сумарний річний дохід 218 099 грн: тобто чиста зарплата 13,8 тис. грн щомісяця, а разом з батьківськими грошима — умовно, 18 тис. У одному з документів вказано, що почала працювати на держаній посаді у 2023 році (тобто з 23 років), і на той час показала єдине джерело доходу — подарунок від Наталі Дорош 290 тис. грн.
На порталі та у соцмережах МОЗ та глави МОЗ Віктора Ляшка поки немає коментарів щодо ситуації з Анною Дорош.
Зазначимо, у січні 2026 року тодішній міністр цифрової трансформації Міністр Михайло Федоров очолив український уряд. На той час новому прем'єр-міністру було 35 років.
Нагадуємо, колишня глава Міненергетики Світлана Гринчук пояснила, чому пішла у відставку на тлі скандалу з НАЕК "Енергоатом".