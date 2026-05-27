У МОЗ призначили на посаду Анну Дорош: чим займається 25-річна держслужбовиця та чому її критикують

Анна Дорош отримала посаду керівниці служби протоколу у Міністерстві охорони здоров'я Україні та займатиметься організацією зустрічей глави відомства й дотриманням протоколу, розповіли медіа. У мережі з'явився допис колишньої української журналістки, яка засумнівалась, чи "20-річна" зможе виконувати такі обов'язки, а суспільна думка у мережі розділилась. Які кар'єрні сходинки пройшла Анна Дорош та що показала у щорічній декларації?

Користувачі соцмереж звернули увагу на вік, вказаний у дописі журналістки, оскільки виникало питання щодо швидкості просування кар'єрними сходинками, ідеться у матеріалі медіа "Обозреватель". Втім, з'ясувалось, що оприлюднені дані не відповідали дійсності. Насправді Анні Дорош не 20 років, а 25, вона магістр політології, почала працювати у Чернівецькій міськраді й продовжила у Кабінеті Міністрів. Нова чиновниця МОЗ закрила сторінки у соцмережах, тому громадськість не може дізнатись про її життя, але деякі деталі встановили медіа та показав портал НАЗК. Фокус зібрав інформацію про очільницю протокольної служби МОЗ за відкритими джерелами.

Відео дня

Анна Дорош — що відомо

Анна Дорош навчалась у Чернівецькому національному університеті на кафедрі політології та державного управління та закінчила магістратуру, як встановили медіа та вказано на її сторінці Facebook. Після цього, згідно з даними на порталі НАЗК, працювала у Чернівецькій міськраді (відділ інвестицій та міжнародних відносин, туризму, планування, соціально-економічного розвитку. Далі — фахівець відділу центр розвитку підприємництва, після цього — перехід в Кабінет Міністрів і робота на посаді спеціаліст експертної групи з питань Зеленого курсу, довкілля та зміни клімату. Нова посада в МОЗ належить до господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабміну.

Тим часом на порталі "Обозреватель" поспілкувались з Анною Дорош. Жінка розповіла, що справді магістерка політології. Крім того, анонімні співрозмовники медіа повідомили, що під час роботі у Кабміні вона виконувала обов'язки помічниці тодішньої міністерки юстиції Світлани Терещенко.

Анна Дорош — Діана Панченко про нову посадовицю в МОЗ Фото: Скриншот

Що писали у соцмережах про Анну Дорош

На порталі "Обозреватель" опублікували низку критичних дописів щодо Анни Дорош, які відшукались у мережі. Як з'ясувалось, людей зачепив надто молодий вік, про який написала колишня українська журналістка, і підозри, що до кар'єри може бути начебто причетний батько, який працював у міськраді. Наприклад, про це писала піарниця Тетяна Лупова та експерт з питань ЖК Олег Попенко, ідеться у статті. Медіа зауважили, що інформація про освіту та кар'єру Анни спростовують сумніви у її профпридатності.

Анна Дорош — коментар Лупової Фото: Обозреватель

Анна Дорош — коментар Попенка Фото: Обозреватель

Втім є інші позитивні заяви. Користувачка Facebook Єлена Ланівська опублікувала допис на підтримку Анни Дорош. Авторка пояснила, що навчалась з Анною в одній групі, і запевнила, що усі її здобутки отримані працею з 23 років.

Анна Дорош — коментар Єлени Ланівської з Чернівців Фото: Скриншот

Декларація Анни Дорош

На порталі НАЗК є сім декларацій Анни Дорош, заповнені при прийомі та звільнення з державних посад, і також щорічні. У останній, поданій у квітні 2026 року, вказано, що вона орендує квартиру у 29 кв. м у Києві, немає нерухомості та машини. Усі прибутки за минулий рік — це зарплата 166 568 грн (за 12 місяців), 541 грн за програмою "Національний кешбек" і ще 50 990 грн, отримані як подарунок від Володимира Дороша, батька. Бачимо, що сумарний річний дохід 218 099 грн: тобто чиста зарплата 13,8 тис. грн щомісяця, а разом з батьківськими грошима — умовно, 18 тис. У одному з документів вказано, що почала працювати на держаній посаді у 2023 році (тобто з 23 років), і на той час показала єдине джерело доходу — подарунок від Наталі Дорош 290 тис. грн.

Анна Дорош — електронна декларація, квітень 2026 Фото: Скриншот

На порталі та у соцмережах МОЗ та глави МОЗ Віктора Ляшка поки немає коментарів щодо ситуації з Анною Дорош.

Зазначимо, у січні 2026 року тодішній міністр цифрової трансформації Міністр Михайло Федоров очолив український уряд. На той час новому прем'єр-міністру було 35 років.

Нагадуємо, колишня глава Міненергетики Світлана Гринчук пояснила, чому пішла у відставку на тлі скандалу з НАЕК "Енергоатом".