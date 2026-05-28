Бронь в обмен на возвращение: нардеп объяснил, что может мотивировать мужчин приехать из-за границы

Мужчины призывного возраста могут вернуться в Украину из-за границы только при условии гарантированной работы с бронированием. В Верховной Раде также заявили об идее создать Министерство человеческого капитала для возвращения украинцев и поддержки переселенцев.

Об этом заявил нардеп, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в интервью "Телеграфу".

По его словам, шансов на массовое возвращение украинцев во время войны немного, а главным фактором для тех, кто остался в Европе, остается безопасность.

Ткаченко разделил украинцев за рубежом на две категории. Первая — люди, которые выехали с оккупированных территорий или потеряли жилье из-за войны. По его мнению, они не вернутся, пока государство не решит вопрос компенсаций или пока не будут освобождены их родные города.

"Что будет мотивировать их возвращаться на съемную квартиру за 18-20 тысяч гривен в месяц?" — сказал нардеп.

Вторая категория — украинцы, которые выехали из регионов, где жилье осталось целым. Именно среди них, по словам депутата, есть мужчины, которые могут вернуться при наличии гарантированной работы и бронирования от мобилизации. Он привел пример критических предприятий, которым нужны работники.

Ткаченко также сообщил, что вместе с коллегами работает над концепцией Министерства человеческого капитала. По замыслу, оно должно отвечать не только за поддержку ВПЛ, но и за возвращение украинцев, которые выехали из-за полномасштабной войны.

Депутат заявил, что подобные идеи уже обсуждались ранее, но так и не были реализованы.

"Что-то блокирует правительство и не дает этим инициативам стать законами или не воплощает эти идеи в жизнь", — сказал он.

Отдельно Ткаченко раскритиковал государственную политику в отношении переселенцев. По его словам, в бюджете нет средств для возвращения выплат всем детям ВПЛ, а местная и исполнительная власть часто ведут себя так, "как будто у них нет войны".

Напомним, Минобороны расширило возможности приложения Резерв+ для оформления отсрочки от мобилизации. Отныне получить ее онлайн без посещения ТЦК могут и научные работники высших учебных заведений и научных учреждений, если их данные актуальны в ЕГЭБО.

Кабмин готовит изменения в систему бронирования работников. В частности, власти хотят убрать возможность бронировать людей сразу на нескольких предприятиях по смежным должностям. Новые правила могут предусматривать бронирование только по основному месту работы.