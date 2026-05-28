Бронь в обмін на повернення: нардеп пояснив, що може мотивувати чоловіків приїхати з-за кордону

Чоловіки призовного віку можуть повернутися в Україну з-за кордону лише за умови гарантованої роботи з бронюванням. У Верховній Раді також заявили про ідею створити Міністерство людського капіталу для повернення українців і підтримки переселенців.

Про це заявив нардеп, заступник голови фракції “Слуга народу” Максим Ткаченко в інтерв’ю “Телеграфу”.

За його словами, шансів на масове повернення українців під час війни небагато, а головним фактором для тих, хто залишився в Європі, залишається безпека.

Ткаченко розділив українців за кордоном на дві категорії. Перша — люди, які виїхали з окупованих територій або втратили житло через війну. На його думку, вони не повернуться, доки держава не вирішить питання компенсацій або поки не будуть звільнені їхні рідні міста.

“Що мотивуватиме їх повертатися на орендовану квартиру за 18–20 тисяч гривень на місяць?” — сказав нардеп.

Друга категорія — українці, які виїхали з регіонів, де житло залишилося цілим. Саме серед них, за словами депутата, є чоловіки, які можуть повернутися за наявності гарантованої роботи та бронювання від мобілізації. Він навів приклад критичних підприємств, яким потрібні працівники.

Ткаченко також повідомив, що разом із колегами працює над концепцією Міністерства людського капіталу. За задумом, воно має відповідати не лише за підтримку ВПО, а й за повернення українців, які виїхали через повномасштабну війну.

Депутат заявив, що подібні ідеї вже обговорювалися раніше, але так і не були реалізовані.

“Щось блокує уряд і не дає цим ініціативам стати законами або не втілює ці ідеї в життя”, — сказав він.

Окремо Ткаченко розкритикував державну політику щодо переселенців. За його словами, у бюджеті немає коштів для повернення виплат усім дітям ВПО, а місцева та виконавча влада часто поводяться так, “наче в них немає війни”.

Нагадаємо, Міноборони розширило можливості застосунку Резерв+ для оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер отримати її онлайн без відвідування ТЦК можуть і наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ, якщо їхні дані актуальні в ЄДЕБО.

Кабмін готує зміни до системи бронювання працівників. Зокрема, влада хоче прибрати можливість бронювати людей одразу на кількох підприємствах за суміжними посадами. Нові правила можуть передбачати бронювання лише за основним місцем роботи.