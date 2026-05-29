Не соответствует уровню знаний: Лубинец жестко раскритиковал систему образования в Украине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сегодня критическая проблема в Украине — это реформа старшей школы.

По его словам, система к ее внедрению не готова. такое заявление омбудсмен сделал после встречи с министром образования Оксеном Лисовым.

Лубинец считает, что украинские школы не готовят выпускников к НМТ, поэтому родителям приходится обращаться к репетиторам.

"Школа не формирует компетентностей, которые проверяются тестированием. Как следствие, помочь ребенку могут только репетиторы. Сам знаю это как отец выпускницы", — остро написал он.

По его словам, министр Оксен Лисовой сам "признал, что система образования не соответствует уровню знаний, требуемых от выпускников школ". И этот "системный парадокс надо исправлять".

Лубинец заявил, что количество абитуриентов с захваченных территорий сокращается, потому что их нормально не информируют о возможностях поступления в стране.

"Результат — катастрофический: количество поступающих с ВОТ сокращается. Молодежь теряет связь с Украиной, а государство — время. При этом МОН до сих пор не имеет отдельного учета этой категории поступающих. Без базовых данных государственная политика фактически формируется "вслепую", — заявляет Лубинец.

Также он раскритиковал реформу старшей школы. По его мнению, образовательная система к ее внедрению не готова. Кроме того, он сообщил, что получает много обращений относительно ликвидации школ, отсутствия транспорта, состояния дорог и фактической недоступности образования в прифронтовых, деоккупированных и горных громадах.

"Запускать реформу, которая фактически приведет к закрытию школ, без подготовленной системы в условиях войны — это просто издевательство над украинскими детьми и образованием!" — заявляет Лубинец.

Реформа старшей школы и выезд молодежи за границу

Напомним, что министр молодежи и спорта Матвей Бедный заявил, что массового выезда из Украины молодежи в возрасте 18-22 лет за границу нет. Ситуация не является критической, потому что часть украинцев выезжает и впоследствии возвращается.

Зато в Раде заявляют, что реформа старшей профильной школы, существенно может изменить образовательный процесс. И может стать поводом для закрытия и реорганизации учебных заведений из-за нехватки студентов. Такое заявление сделала нардеп Ирина Борзова