Не відповідає рівню знань: Лубінець жорстко розкритикував систему освіти в Україні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що сьогодні критична проблема в Україні — це реформа старшої школи.

За його словами, система до її впровадження не готова.Таку заяву омбудсмен зробив після зустрічі з міністром освіти Оксеном Лісовим.

Лубінець вважає, що українські школи не готують випускників до НМТ, тож батькам доводиться звертатися до репетиторів.

"Школа не формує компетентностей, які перевіряються тестуванням. Як наслідок, допомогти дитині можуть лише репетитори. Сам знаю це як батько випускниці", — гостро написав він.

За його словами, міністр Оксен Лісовий сам "визнав, що система освіти не відповідає рівню знань, що вимагаються від випускників шкіл". І цей "системний парадокс треба виправляти".

Лубінець заявив, що кількість абітурієнтів із захоплених територій скорочується, бо їх нормально не інформують про можливості вступу в країні.

"Результат — катастрофічний: кількість вступників із ТОТ скорочується. Молодь втрачає зв'язок із Україною, а держава – час. При цьому МОН досі не має окремого обліку цієї категорії вступників. Без базових даних державна політика фактично формується "наосліп", — заявляє Лубинець.

Також він розкритикував реформу старшої школи. На його думку, освітня система до її впровадження не готова. Крім того, він повідомив, що отримує багато звернень щодо ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах.

"Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни – це просто знущання з українських дітей та освіти!" – заявляє Лубинець.

Реформа старшої школи та виїзд молоді за кордон

Нагадаємо, що міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що масового виїзду з України молоді віком 18-22 років за кордон немає. Ситуація не є критичною, тому що частина українців виїжджає і згодом повертається.

Натомість у Раді заявляють, що реформа старшої профільної школи, суттєво може змінити освітній процес. І може стати приводом для закриття та реорганізацію навчальних закладів через брак студентів. Таку заяву зробила нардеп Ірина Борзова