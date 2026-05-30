Дети в укрытии ходят "на ведро" во время тревог: киевский детсад годами не получает финансирования

Государственное управление делами является учредителем дошкольного учебного заведения №628 в Днепровском районе столицы, но не финансирует заведение. Город же не имеет права взять ДОУ на свой баланс.

Более 150 детей, посещающих ДОУ на улице Митрополита Андрея Шептицкого, во время воздушных тревог вынуждены ходить в туалет "на ведро", поскольку в подвальном помещении, которое работает как укрытие, вообще отсутствует санузел. Об этом сообщает "ТСН".

Родители детей отметили, что проблема с "удобствами" в укрытии является лишь одной из многих, но наиболее актуальной из-за постоянных атак россиян, во время которых дети длительное время находиться в необустроенном подвале.

Учредителем ДОУ №628 является ГУД, из-за чего детский сад имеет статус государственного, и управление образования, которое занимается такими заведениями, не имеет права вмешиваться в деятельность не коммунальных заведений дошкольного образования.

Зимой, когда после ударов ВС РФ по ТЭЦ в садике исчезло тепло, родители начали искать альтернативные источники отопления. И оказалось, что государственная форма собственности является преградой для города, который разрабатывает программы по энергоэффективности исключительно для коммунальных учреждений.

ГУД не финансирует детский сад более четверти века

Также выяснилось, что обустройство укрытия в саду было исключительно за счет собственных средств заведения и ресурсов, которые привлекала его руководительница.

"А ГУД уже с 2000 года финансирование вообще к этому заведению не применяет", — рассказала мать одного из воспитанников.

Женщина отмечает, что в одном подвальном помещении во время тревоги приходится прятаться воспитанникам всех групп. Родители же, понимая, что в укрытии нет санузла, вентиляции и сигнализации, стараются забрать ребенка как можно скорее из влажного помещения с земляным полом, прикрытым коврами. Из-за таких условий дети регулярно болеют, подчеркивает мать.

"Что касается туалета в укрытии, то он действительно отсутствует — дети ходят "на ведро". Санузла там нет, однако есть место для того, чтобы его установить", — отмечают родители, добавляя, что средств на это нет.

Город финансирует заработную плату работникам заведения, оплату коммунальных услуг и некоторые текущие расходы, но на обустройство туалета этих средств не хватит, — объясняют родители, подчеркивая, что обращались в ГУД.

Крутые и большие для детей лестницы Фото: соцсети

В частности, подчеркивали родители, лестница, ведущая в подвал, слишком высокая и не приспособлена для малышей, особенно ясельной группы.

Лестница к укрытию Фото: ТСН

В целом садик сейчас посещает примерно 140 воспитанников, среди которых есть дети льготных категорий: дети войны, ВПЛ, усыновленные, дети военнослужащих и дети с инклюзией. И под программу возврата средств за бесплатное питание подпадают только коммунальные учреждения, а директору приходится думать, где брать средства на питание детей льготных категорий, потому что у нее растут долги перед поставщиками, — объясняет мать.

Единственным вариантом, который может спасти детский сад, является его передача из государственной собственности на баланс города, но для этого должен быть указ президента Украины, отвечают в ГУД, в котором не утверждены расходы на финансирование учреждения. В то же время в Офисе президента родителям говорят самостоятельно "разбираться" с ГУД, — возмущаются родители.

"С 1999 года Киев официально согласился принять садик в коммунальную собственность. В 2012-м это решение подтверждали повторно. В 2021-м КГГА снова обращалась по поводу передачи. Сейчас — война, и это уже не хозяйственный вопрос, а вопрос безопасности детей", — также отмечают родители в тематической группе в соцсети.

Подготовка к застройке?

В Днепровском районе уже поползли слухи, что садик якобы намеренно хотят довести до обнищания, закрыть, снести и построить на его месте очередной жилой комплекс.

Министерство экономики объяснило, что заведение можно передать городу вместе с землей только при условии целевого использования. Но оказалось, что балансодержателем является не ГУД, а само заведение, которое должно самостоятельно содержать здание и территорию.

"Если, не дай Бог, произойдет "прилет" и здание будет повреждено — восстанавливать его придется самостоятельно", — отмечают родители, ведь в ГУД не заложены деньги на этот объект, а город не сможет помочь из-за законодательного запрета.

Напомним, подключить столичные детские сады к линиям постоянного электропитания, чтобы обеспечить их светом во время отключений, невозможно. ДОУ не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры.

Также Фокус писал, что состояние укрытия одного из общежитий университета им. Драгоманова в Киеве показали в сети. Помещение выглядело непригодным для длительного пребывания в нем людей.