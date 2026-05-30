Діти в укритті ходять "на відро" під час тривог: київський дитсадок роками не отримує фінансування

Державне управління справами є засновником дошкільного навчального закладу №628 у Дніпровському районі столиці, але не фінансує заклад. Місто ж не має права узяти ДНЗ на свій баланс.

Понад 150 дітей, які відвідують ДНЗ на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, під час повітряних тривог вимушені ходити в туалет "на відро", оскільки у підвальному приміщенні, яке працює як сховище, взагалі відсутня вбиральня. Про це повідомляє "ТСН".

Батьки дітей наголосили, що проблема зі "зручностями" в укритті є лиш однією з багатьох, але найбільш актуальною через постійні атаки росіян, під час яких діти тривалий час перебувати у необлаштованому підвалі.

Засновником ДНЗ №628 є ДУС, через що дитячий садок має статус державного, й управління освіти, яке опікується такими закладами, не має права втручатися у діяльність не комунальних заклад дошкільної освіти.

Взимку, коли після ударів ЗС РФ по ТЕЦ у садку зникло тепло, батьки почали шукати альтернативні джерела опалення. Й виявилося, що державна форма власності є перепоною для міста, яке розробляє програми з енергоефективності виключно для комунальних закладів.

ДУС не фінансує дитячий садок понад чверть століття

Також з'ясувалося, що облаштування укриття у садочку було виключно за рахунок власних коштів закладу та ресурсів, які залучала його керівниця.

"А ДУС уже з 2000 року фінансування взагалі до цього закладу не застосовує", — розповіла матір одного з вихованців.

Жінка зауважує, що в одному підвальному приміщенні під час тривоги доводиться переховуватися вихованцям усіх груп. Батьки ж, розуміючи, що в укритті немає санвузла, вентиляції та сигналізації, намагаються забрати дитину якомога швидше з вологого приміщення з земляною підлогою, прикритою килимами. Через такі умови діти регулярно хворіють, підкреслює мати.

"Щодо туалету в укритті, то він і справді відсутній — діти ходять "на відро". Санвузла там немає, однак є місце для того, щоб його встановити", — наголошують батьки, додаючи, що коштів на це немає.

Місто фінансує заробітну плату працівникам закладу, сплату комунальних послуг та деякі поточні витрати, але на облаштування туалету цих коштів не вистачить, — пояснюють батьки, наголошуючи, що зверталися до ДУС.

Круті та великі для дітей сходи Фото: соцмережi

Зокрема, підкреслювали батьки, сходи, які ведуть до підвалу, занадто високі та не пристосовані для малечі, особливо ясельної групи.

Сходи до укриття Фото: ТСН

Загалом садочок наразі відвідує приблизно 140 вихованців, серед яких є діти пільгових категорій: діти війни, ВПО, усиновлені, діти військовослужбовців та діти з інклюзією. Й під програму повернення коштів за безоплатне харчування підпадають лише комунальні заклади, а директорці доводиться думати, де брати кошти на харчування дітей пільгових категорій, бо в неї ростуть борги перед постачальниками, — пояснює мати.

Єдиним варіантом, який може врятувати дитячий садок, є його передача з державної власності на баланс міста, але для цього має бути указ президента України, відповідають у ДУС, в якому не затверджені видатки на фінансування закладу. Водночас в Офісі президента батькам кажуть самотужки "розбиратися" з ДУС, — обурюються батьки.

"З 1999 року Київ офіційно погодився прийняти садок у комунальну власність. У 2012-му це рішення підтверджували повторно. У 2021-му КМДА знову зверталась щодо передачі. Зараз — війна, і це вже не господарське питання, а питання безпеки дітей", — також наголошують батьки у тематичній групі в соцмережі.

Підготовка до забудови?

У Дніпровському районі вже поповзли чутки, що садочок нібито навмисно хочуть довести до зубожіння, закрити, знести й побудувати на його місці черговий житловий комплекс.

Міністерство економіки пояснило, що заклад можна передати місту разом із землею лише за умови цільового використання. Але виявилося, що балансоутримувачем є не ДУС, а сам заклад, який має самотужки утримувати будівлю та територію.

"Якщо, не дай Боже, станеться "приліт" і будівля буде пошкоджена — відновлювати її доведеться самотужки", — наголошують батьки, адже в ДУС не закладено грошей цей об’єкт, а місто не зможе допомогти через законодавчу заборону.

Нагадаємо, під'єднати столичні дитячі садочки до ліній постійного електроживлення, щоб забезпечити їх світлом під час відключень, неможливо. ДНЗ не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

