В РФ на 100% скопировали бренд львовской "Пьяной вишни": кабаре и стейки из конины, — СМИ

Российская компания полностью скопировала логотип львовского гастробренда "Пьяная вишня", рассказали в сети. На украденном логотипе — фигура женщины с вишнями в руках, которая развернулась к зрителю в тождественной позе. Также россияне использовали цвета и концепцию заведения, в котором подают вишневые наливки. При этом владельцы не реагировали на критику украинцев и уверяли, что это случай.

Ресторан в РФ скопировал бренд "Пьяная вишня", написало медиа Zahid.net. В заметке привели логотип украинского заведения и российского ресторана-вора. Указано, что владельцы из Казани повторили визуальное решение и использовали идею меню и подачи напитков.

Российское заведение, которое украло идею "Пьяной вишни", называется "Конь и вишня". На странице Instagram ресторана есть логотип, который вызвал вопросы у украинцев: на обоих — женщина с вишнями, похожие шрифты и оттенки цветов. Также есть сайт с минимумом информации: есть лого, поздравления и телефон для заказа.

Бренды, украденные РФ — логотип российского заведения "Конь и вишня"

Бренды, украденные РФ — логотип украинского заведения "Пьяная вишня"

В аккаунте Instagram указано, что его создали в апреле 2026 года (львовская "Пьяная вишня" — в 2015 году), а месторасположение — Казань в Татарстане. Страница опубликовала 13 сообщений, в которых россияне хвастаются "оригинальной" концепцией и приглашают посетителей попробовать напитки из вишни и стейки из конины. В меню — "томагавк из конины", "тибон из конины", "филе миньон из лошади", "конь бургер" и др. Есть фирменный напиток — вишневая настойка, которую советуют попробовать всем посетителям.

Бренды, украденные РФ — напиток российского заведения, украденного у "Пьяной вишни"

В комментариях появились украинцы, которые сообщили, что логотип полностью скопирован с другого бизнеса. При этом намекнули, что речь идет о Львове и Днепре. Также прямо заявили, что идею логотипа на 100% украли у "Пьяной вишни" и отметили, что маркетологи "не отработали свою зарплату". Между тем представитель российского заведения подтвердила, что в ресторанной сфере действительно "встречаются похожие проекты", но их идея — особенная и отличается контрастами. По ее словам, клиентам предлагают и кабаре, и блюда из мяса на открытом огне, и вишневая наливка, и театральное кабаре.

Бренды, украденные РФ — реакция на российское заведение "Конь и вишня"

Бренды, украденные РФ — критические отзывы о российском заведении "Конь и вишня"

Под последними сообщениями заведения с украденным брендом "Пьяной вишни" есть сообщения украинцев. Среди прочего, благодарят россиян за поддержку Украины и обещают посетить свободный Татарстан. Другие комментаторы называют ресторан "богадельной" и о воровстве на "болотах". Также высмеивают "креативность" россиян, которые украли идею у украинцев.

"Пьяная вишня" — ресторан из Львова, который открылся в 2015 году на Площади Рынок. С тех пор появилось 15 филиалов по всей Украине, также есть магазины и франшиза. На странице Instagram есть фото наливки, дизайн которой полностью тождественен варианту, который создали в РФ. Компания пока не реагировала на кражу россиян, поэтому не ясно, будет ли какой-то иск для защиты интеллектуальной собственности.

Бренды, украденные РФ — бутылка наливки "Пьяная вишня"

Отметим, после начала большой войны из РФ ушла сеть заведений "Макдональдс", и после этого россияне создали собственный бренд "Вкусно и точка", украв визуальное решение и меню. Медиа рассказали, что первый год работы это заведение закончило с убытком 11 млрд руб.

Напоминаем, в 2023 году издание "Коммерсант" рассказало об обрезании канала "серого" импорта западной электроники в РФ.