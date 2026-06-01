У РФ на 100% скопіювали бренд львівської "П'яної вишні": кабаре і стейки з конини, — ЗМІ

Російська компанія повністю скопіювала логотип львівського гастробренду «П'яна вишня», розповіли у мережі. На вкраденому логотипі — фігура жінки з вишнями в руках, яка розвернулась до глядача у тотожній позі. Також росіяни використали кольори та концепцію закладу, у якому подають вишневі наливки. При цьому власники не реагували на критику українців та запевняли, що це випадок.

Ресторан у РФ скопіював бренд "П'яна вишня", написало медіа Zahid.net. У дописі навели логотип українського закладу та російського ресторану-крадія. Вказано, що власники з Казані повторили візуальне рішення та використали ідею меню та подачі напоїв.

Російський заклад, який вкрав ідею "П'яної вишні", називається "Конь и вишня". На сторінці Instagram ресторану є логотип, який викликав питання в українців: на обох — жінка з вишнями, схожі шрифти та відтінки кольорів. Також є сайт з мінімумом інформації: є лого, привітання та телефон для замовлення.

Бренди, вкрадені РФ — логотип російського закладу "Кінь та вишня" Фото: Instagram

Бренди, вкрадені РФ — логотип українського закладу "П'яна вишня" Фото: Instagram

У акаунті Instagram вказано, що його створили у квітні 2026 року (львівська "П'яна вишня" — у 2015 році), а місцерозташування — Казань у Татарстані. Сторінка опублікувала 13 дописів, у яких росіяни вихваляються "оригінальною" концепцією та запрошують відвідувачів скуштувати напоїв з вишні та стейків з конини. У меню — "томагавк з конини", "тибон з конини", "філе міньйон з коня", "кінь бургер" та ін. Є фірмовий напій — вишнева настоянка, яку радять скуштувати усім відвідувачам.

Бренди, вкрадені РФ — напій російського закладу, вкраденого у "П'яної вишні" Фото: Скриншот

У коментарях з'явились українці, які повідомили, що логотип повністю скопійований з іншого бізнесу. При цьому натякнули, що ідеться про Львів та Дніпро. Також прямо заявили, що ідею логотипа на 100% вкрали у "П'яної вишні" та зауважили, що маркетологи "не відпрацювали свою зарплату". Тим часом представниця російського закладу підтвердила, що у ресторанній сфері справді "зустрічаються схожі проєкти", але їхня ідея — особлива та вирізняється контрастами. З її слів, клієнтам пропонують і кабаре, і страви з м'яса на відкритому вогні, і вишнева наливка, і театральне кабаре.

Бренди, вкрадені РФ — реакція на російський заклад "Кінь та вишня" Фото: Скриншот

Бренди, вкрадені РФ — критичні відгуки про російський заклад "Кінь та вишня" Фото: Скриншот

Під останніми дописами закладу з вкраденим брендом "П'яної вишні" є дописи українців. Серед іншого, дякують росіянам за підтримку України та обіцяють завітати у вільний Татарстан. Інші коментатори називають ресторан "богадельной" і про крадіжку на "болотах". Також висміюють "креативність" росіян, які вкрали ідею в українців.

"П'яна вишня" — ресторан зі Львова, який відкрився у 2015 році на Площі Ринок. З того часу з'явилось 15 філій по усій Україні, також є магазини та франшиза. На сторінці Instagram є фото наливки, дизайн якої повністю тотожний варіанту, який створили у РФ. Компанія поки не реагувала на крадіжку росіян, тому не ясно, чи буде якийсь позов для захисту інтелектуальної власності.

Бренди, вкрадені РФ — пляшка наливки "П'яна вишня" Фото: Скриншот

Зазначимо, після початку великої війни з РФ пішла мережа закладів "Макдональдс", і після цього росіяни створили власний бренд "Вкусно и точка", вкравши візуальне рішення та меню. Медіа розповіли, що перший рік роботи цей заклад закінчив зі збитком 11 млрд руб.

